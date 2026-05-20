Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Sáng 20/5, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đại biểu liên quan.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đoàn giám sát số 2 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo kết quả giám sát và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả giám sát đối với các cấp ủy trực thuộc. Các ý kiến tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, quản lý đảng viên, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên và tờ trình về công tác cán bộ, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị và đóng góp ý kiến vào dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác cán bộ và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lê Minh