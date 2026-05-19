Thông qua dự thảo kết quả giám sát các chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Liên Châu và Nguyệt Đức

Chiều 19/5, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả giám sát các chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Liên Châu và Nguyệt Đức.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Nguyệt Đức.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát số 6 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 4 chuyên đề, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030; việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và tổ chức thực hiện các nghị quyết trụ cột của Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Châu Phan Thế Huy báo cáo, làm rõ hơn những kết quả thực hiện 4 chuyên đề.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức Nguyễn Thị Huấn giải trình, làm rõ thêm một số nội dung Đoàn giám sát số 6 đề ra.

Theo dự thảo báo cáo, gần 1 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Châu và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nguyệt Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết trụ cột của Trung ương. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được nâng cao; niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố.

Cùng với đó, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, với lộ trình thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Từ tháng 7/2025 đến nay, bộ máy chính quyền địa phương ở Liên Châu và Nguyệt Đức đi vào hoạt động ổn định, không bị gián đoạn. Đảng ủy xã Liên Châu đã ban hành 39 nghị quyết, quyết định, kế hoạch; HĐND xã tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 35 nghị quyết; UBND xã ban hành 3.747 văn bản chỉ đạo.

Đảng ủy, UBND xã Nguyệt Đức ban hành 121 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; 211 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2025 và quý I/2026, kinh tế - xã hội của hai xã tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị tại xã Nguyệt Đức.

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát số 6 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Châu và xã Nguyệt Đức tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu bổ sung biên chế đối với các vị trí việc làm còn thiếu, nhất là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự. Các ý kiến cũng đề nghị hai địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, nhất là mô hình ứng dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp.

Thay mặt Đoàn giám sát số 6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao kết quả bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Liên Châu và xã Nguyệt Đức. Đồng thời đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí yêu cầu hai địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, đồng bộ các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết trụ cột của Trung ương; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế, tài sản công; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời có giải pháp ổn định tình hình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Châu và xã Nguyệt Đức hoàn thành báo cáo theo đề xuất của Đoàn giám sát. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thuý Hường