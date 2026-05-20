Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh

Sáng 20/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ về kết quả công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung được kiểm tra tại Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trọng tâm là triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; chủ động tham mưu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với thực tiễn. Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt, việc thực hiện 4 nội dung của Đoàn kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy UBND tỉnh đã đạt những kết quả tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cấp xã được giao thêm 139 nhiệm vụ, đồng thời thực hiện ủy quyền 352 nhiệm vụ, giúp tăng tính chủ động và giảm tải cho cấp trên. Tỉnh cũng kịp thời điều động, biệt phái cán bộ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ; bảo đảm công tác phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ; cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT đáp ứng tốt điều kiện vận hành.

Nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh đã bám sát định hướng của Trung ương và Tỉnh ủy để triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong quý I/2026, tăng trưởng đạt 9,15% (cao hơn mức bình quân 7,83% của cả nước); tổng thu ngân sách đạt 17,1 nghìn tỷ đồng (bằng 29,4% dự toán HĐND tỉnh giao); thu hút vốn FDI tăng gấp hơn 7 lần; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 47,5% so với cùng kỳ. Phú Thọ được vinh danh là địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo kết quả PCI năm 2025 .

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu làm rõ những nội dung Đoàn kiểm tra, giám sát trao đổi.

Công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được triển khai quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Tư duy điều hành đã chuyển mạnh từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu và sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất”, từ “chuyển báo cáo tiến độ” sang “đánh giá bằng hiệu quả thực tế”. Nhờ đó, Phú Thọ luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước trên hệ thống giám sát của Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm chất lượng được Đảng ủy UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa Quy định số 78-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai và sát đúng với khung tiêu chí.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung: giải quyết thủ tục hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tình hình đơn thư, giải pháp duy trì tăng trưởng 2 con số, hiệu quả hoạt động trạm y tế cấp xã...

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với tỉnh Phú Thọ, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn.

Làm rõ thêm những điểm mới, sáng tạo của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Phú Thọ chủ động chuyển đổi hoạt động từ quản lý sang quản trị. Tỉnh đã đưa vào sử dụng phần mềm công cụ quản trị, đồng thời xây dựng bộ công cụ kiểm soát việc giao nhiệm vụ của Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh, mang lại hiệu quả rõ nét trong vận hành chính quyền 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Phan Trọng Tấn báo cáo tại buổi làm việc.

Các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những thông tin, tài liệu sát thực từ cơ sở mà Đoàn đã thu thập được qua nhiều ngày làm việc trực tiếp tại 10 sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Đặc biệt, thông qua hệ thống phần mềm công cụ quản trị và bộ công cụ kiểm soát việc giao nhiệm vụ của Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh do tỉnh tự xây dựng và báo cáo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đoàn đánh giá rất cao cách thức lãnh đạo, tổ chức công việc cũng như quy trình kiểm tra, giám sát các đầu việc của lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát khẳng định sẽ tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả một cách khách quan, trung thực để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn. Bày tỏ niềm tin vào tập thể lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các yêu cầu và nhiệm vụ được Trung ương giao.

Đinh Vũ