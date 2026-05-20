Kiểm tra công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Trước tình trạng có nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sáng 20/5, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Vĩnh Phú về công tác quản lý hoạt động giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn xã Vĩnh Phú.

Theo báo cáo của xã Vĩnh Phú, trên địa bàn xã hiện có 12 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chưa có cơ sở giết mổ tập trung. Trong quá trình kiểm tra, rà soát phát hiện có 6 cơ sở giết mổ không đủ điều kiện đã chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đưa sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện ra thị trường. Đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, vẫn còn một số cơ sở vi phạm quy định của Luật Thú y, nằm xen kẽ trong khu dân cư và chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh trong hoạt động giết mổ. Ngay sau khi phát hiện, địa phương đã lập biên bản và yêu cầu dừng hoạt động đối với cơ sở vi phạm quy định về thú y.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở giết mổ động vật tại xã Vĩnh Phú.

Qua nắm bắt tình hình và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị các chủ cơ sở giết mổ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; thực hiện đúng quy trình giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Đoàn kiểm tra đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ động vật; kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở chưa được cấp phép hoặc không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, xã cần xử lý nghiêm các hành vi giết mổ gia súc, gia cầm trái quy định. Quan tâm bố trí quỹ đất để thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Rà soát, sắp xếp các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào cơ sở giết mổ tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thuận lợi cho công tác quản lý. Bố trí cán bộ thú y giám sát, kiểm soát hoạt động giết mổ và các nhiệm vụ về chăn nuôi, thú y theo đúng quy định.

Thu Hoài