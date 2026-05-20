Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT

Chiều 20/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các trường: THPT Tam Đảo 2 (xã Đại Đình), THPT Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc) và THPT Yên Lạc (xã Yên Lạc). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chỉ đạo tại buổi kiểm tra Trường THPT Tam Đảo 2.

Trường THPT Tam Đảo 2 có 504 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 và 377 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; Trường THPT Tam Đảo có 699 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 và 618 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; Trường THPT Yên Lạc có 899 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 và 762 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tính đến thời điểm này, các nhà trường đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ 2 kỳ thi; đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện khác phục vụ kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu động viên học sinh Trường THPT Yên Lạc trước kỳ thi tốt nghiệp.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức 2 kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các nhà trường tiếp tục rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ 2 kỳ thi. Tăng cường công tác tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi; công tác ôn tập, nâng cao kiến thức cho học sinh; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh về quy chế thi, những điểm mới của kỳ thi.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, y tế, điện lực trong việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận công nghệ cao, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THPT Tam Đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu UBND các xã Đại Đình, Tam Dương Bắc, Yên Lạc chủ động xây dựng các phương án về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông quanh các địa điểm thi; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Huy động các lực lượng tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các nhà trường, đội ngũ giáo viên coi thi, học sinh khi có mưa bão xảy ra. Quan tâm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em yên tâm bước vào kỳ thi.

Thuý Hường