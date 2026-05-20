Khảo sát tiến độ các công trình bảo vệ môi trường tại KCN Nam Bình Xuyên

Chiều 20/5, Đoàn công tác Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã làm việc với KCN Nam Bình Xuyên Green Park nhằm nắm bắt tình hình triển khai các công trình bảo vệ môi trường và tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án.

Đại diện chủ đầu tư KCN Nam Bình Xuyên thông tin tới đoàn công tác về tiến độ triển khai các dự án bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Ban Quản lý các KCN tỉnh đã khảo sát thực tế khu vực Nhà máy xử lý nước thải tập trung - một trong những hạng mục hạ tầng trọng điểm đang được Nam Bình Xuyên Green Park ưu tiên triển khai với tiến độ khẩn trương và đồng bộ.

KCN Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô 295,7 ha, tọa lạc tại xã Xuân Lãng - vị trí cửa ngõ chiến lược kết nối Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc. Dự án được phát triển bởi CNCIndustrial - thương hiệu phát triển hạ tầng công nghiệp trực thuộc CNCTech Group, với định hướng xây dựng mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch đồng bộ nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics; đồng thời hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tập đoàn toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững.

Đoàn công tác Ban Quản lý các KCN tỉnh khảo sát thực tế tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung, KCN Nam Bình Xuyên.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hệ thống xử lý nước thải tại KCN Nam Bình Xuyên Green Park đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng kế hoạch vận hành đồng bộ cùng các nhà máy đầu tiên trong KCN. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng bộ cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư trong việc xây dựng một KCN hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư theo định hướng công nghệ tiên tiến với công suất giai đoạn 1 là 4.000 m3/ngày đêm. Toàn bộ hệ thống được tích hợp sensor và đầu đo tự động nhằm theo dõi liên tục các chỉ số môi trường, đồng thời kết nối với hệ thống quan trắc online phục vụ công tác giám sát theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Nước thải sau xử lý được định hướng đảm bảo đạt chuẩn A theo QCVN 40:2025 trước khi xả thải ra môi trường.

Thông qua việc trực tiếp khảo sát thực tế tại công trường, Đoàn công tác Ban Quản lý các KCN tỉnh ghi nhận sự chủ động của chủ đầu tư trong việc triển khai các hạng mục hạ tầng môi trường ngay từ giai đoạn đầu xây dựng, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung và các công trình xanh trong KCN.

Với định hướng đầu tư bài bản, tiến độ triển khai mạnh mẽ cùng cam kết phát triển bền vững, Nam Bình Xuyên Green Park đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những KCN trọng điểm mới của tỉnh, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển sản xuất xanh, hiện đại và hiệu quả tại Việt Nam.

Trần Tỉnh