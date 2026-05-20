Cán bộ nêu gương, người dân tin tưởng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng”. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ xã Thanh Sơn đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dù tuổi cao, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến vẫn luôn nhiệt huyết, chủ động tiếp cận công nghệ mới, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Chuyển biến từ thực tiễn

Nhiều năm nay, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Bí thư Chi bộ Chiềng Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) dân gian Mường Chiềng Nội được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận là người cán bộ cơ sở trách nhiệm, tâm huyết, gần dân và gương mẫu trong mọi phong trào.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí luôn xác định rõ vai trò nêu gương của người đứng đầu, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ thực tiễn ở khu dân cư.

Trong mọi công việc, đồng chí cùng cấp ủy chi bộ bàn bạc dân chủ, trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

Với phương châm “Nói đi đôi với làm”, đồng chí luôn đi đầu trong các phong trào ở cơ sở, từ phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, năm 2025, thu nhập bình quân đạt 46,5 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 triệu đồng so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%.

Điểm nổi bật ở đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến là dù tuổi cao nhưng luôn chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Chính tinh thần đổi mới đó giúp đồng chí đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp xã năm 2026.

Không chỉ làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng chí còn cùng Ban Chủ nhiệm CLB dân gian Mường duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu phục vụ các hội nghị của xã và tỉnh. Những hoạt động ấy góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân.

Cùng với đồng chí Kim Yến, đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Khoán là cán bộ tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với sự nghiệp giáo dục, luôn tiên phong đổi mới vì học sinh thân yêu.

Năm 2023, khi nhận nhiệm vụ, đồng chí đối mặt với nhiều khó khăn khi cơ sở vật chất thiếu thốn, chất lượng giáo dục chưa đồng đều. Toàn trường có gần 300 học sinh, trong đó khoảng 30% có hoàn cảnh khó khăn do bố mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa.

Để khắc phục khó khăn, đồng chí cùng Ban Giám hiệu tập trung chấn chỉnh nền nếp dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện; trực tiếp chỉ đạo từ chỉnh trang khuôn viên trường xanh - sạch - đẹp, đến nâng cao chất lượng đội ngũ.

Điểm nổi bật của đồng chí Nguyễn Đức Thụ là tinh thần tận tụy với học sinh bằng việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, quan tâm học sinh khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ vào các dịp lễ, Tết, đầu năm học, tạo động lực để các em yên tâm đến trường.

Cùng với đó, đồng chí chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, thực hành tiết kiệm để cải tạo sân trường, khắc phục tình trạng ngập úng, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất. Nhờ đó, chất lượng giáo dục chuyển biến rõ rệt: 2 năm học gần đây, Trường THCS Thạch Khoán luôn nằm trong tốp đầu huyện Thanh Sơn cũ; năm học 2024-2025 xếp thứ 3/25 trường; tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%. Năm 2025, Chi bộ nhà trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Củng cố niềm tin Nhân dân

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc đặt ra cho cấp ủy, chính quyền xã Thanh Sơn ngày càng lớn, nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu mới phát sinh. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chính quyền xã xác định rõ: Phát huy vai trò người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là then chốt để tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Thụ (người đứng) luôn là người truyền lửa, tạo động lực để tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, tận tâm và hết lòng vì học sinh thân yêu.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Thanh Sơn tạo đà phát triển ổn định.

Năm 2025, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng lao động nông nghiệp hiện còn khoảng 36,6%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 89,9%; 100% khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 2,03%.

Để có được kết quả đó, phương thức lãnh đạo, điều hành ngày càng rõ nét vai trò nêu gương của người đứng đầu. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo theo hướng “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”, lựa chọn những việc khó, việc mới để tập trung giải quyết; đồng thời tăng cường kiểm tra, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng.

Quý I năm 2026, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã hoạt động nền nếp, từng bước hiện đại hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyểt hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%.

Đồng chí Đào Thị Hồng Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Đảng ủy xã luôn xác định, muốn tạo được niềm tin trong Nhân dân thì cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, sâu sát, nói đi đôi với làm và dám chịu trách nhiệm. Khi cán bộ làm trước, làm đúng thì Nhân dân sẽ tin và đồng thuận. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu không chỉ tận tụy trong công việc mà còn tiên phong đổi mới phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn bó cơ sở, tạo sức lan tỏa tích cực trong Nhân dân”.

Từ thực tiễn cho thấy, khi vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy, nhất là người đứng đầu, sẽ tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã Thanh Sơn tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Anh Thơ