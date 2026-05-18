Học Bác lòng ta trong sáng hơn

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng.” Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những giá trị trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn luôn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Học và làm theo Bác không còn là những khẩu hiệu xa vời, mà được bắt đầu từ chính những việc làm bình dị mỗi ngày, sống có trách nhiệm hơn, biết sẻ chia hơn và không ngừng cống hiến vì cộng đồng.