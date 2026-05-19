Khi ký ức lịch sử trở thành động lực phát triển

Nửa thế kỷ trôi qua, dòng chữ thiêng liêng “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” khắc trên sườn đồi ở xã Thái Hòa vẫn lặng lẽ chứng kiến những bước chuyển mình của quê hương. Từ một biểu tượng của lòng tiếc thương vô hạn, ngày nay, lời thề son sắt ấy đang trở thành điểm tựa tinh thần, thổi bùng khát vọng đổi mới trên quê hương cách mạng.

Biểu tượng thiêng liêng qua thăng trầm lịch sử

Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả dân tộc hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân xã Thái Hòa lại bồi hồi nhớ về một biểu tượng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ trên quê hương mình. Trên sườn đồi xanh ven tuyến tỉnh lộ 307, dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” hiện lên như một lời thề son sắt của Nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, gắn với khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất non sông.

Dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” nằm trên sườn đồi sát tỉnh lộ 307.

Năm 1969, khi cả dân tộc chìm trong nỗi đau vô hạn trước sự ra đi của Bác, người dân Liễn Sơn năm ấy, nay là xã Thái Hòa đã cùng đắp nên dòng chữ trên sườn đồi bằng tất cả tình cảm kính yêu và tiếc thương. Những con chữ đầu tiên được tạo nên hoàn toàn thủ công bằng đất và sức người, giữa bộn bề khó khăn của thời chiến.

Theo các cựu chiến binh địa phương, việc dựng dòng chữ không chỉ để tưởng nhớ Bác mà còn thể hiện quyết tâm đi theo con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc. Qua bao mùa mưa nắng, những con chữ đắp nổi vẫn hiện hữu bền bỉ trên triền đồi như chứng nhân của lịch sử.

Thể hiện lòng biết ơn Bác bằng những hành động thiết thực, ngay sau khi thống nhất đất nước, Nhân dân Liễn Sơn thi đua lao động sản xuất, trở thành địa phương đứng đầu của huyện Lập Thạch cũ về năng suất lúa, ngô. Vì vậy, năm 1979, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tặng địa phương 5 xe cá giống để thả nuôi. Từ đó, ao cá nằm ngay dưới chân dòng chữ được người dân trìu mến gọi là “Ao cá Bác Hồ”. Cái tên mộc mạc ấy thể hiện tình cảm kính yêu dành cho Người và nhắc nhở các thế hệ hôm nay giữ gìn những giá trị lịch sử thiêng liêng. Dòng chữ trên sườn đồi đã trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dòng chữ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ của xã Thái Hòa.

Anh Trần Văn Thịnh, đoàn viên thanh niên xã Thái Hòa tự hào chia sẻ: Dòng chữ trên sườn đồi quê hương từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của cha anh. Trước vận hội mới của quê hương, tuổi trẻ Thái Hòa hôm nay nguyện học tập, lao động xung kích trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Từ sáp nhập đến khát vọng phát triển

Năm 2025, xã Thái Hòa chính thức được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Bắc Bình, Liễn Sơn và Thái Hòa cũ. Với diện tích hơn 29 km2 và quy mô dân số trên 23.000 người, chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tiềm năng và tạo động lực phát triển mới cho quê hương.

Diện mạo xã Thái Hòa đổi thay từng ngày.

Từ tinh thần đoàn kết và quyết tâm biến lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể, Thái Hòa đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của xã đạt hơn 363 tỷ đồng, tăng trên 350% so với cùng kỳ năm trước. Địa phương tập trung thu hút đầu tư, triển khai quy hoạch các khu, cụm công nghiệp như Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa và Cụm công nghiệp Liễn Sơn - Xuân Hòa, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ và giải quyết việc làm cho người dân. Hiện toàn xã có 65 doanh nghiệp, hơn 400 hộ kinh doanh và 9 hợp tác xã hoạt động ổn định.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với tổng nguồn lực đầu tư đạt trên 249 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 79 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có 15/29 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 thôn thông minh, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm khi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%, 8/9 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2026, xã Thái Hòa tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, thương mại; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Người dân xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Anh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa khẳng định: Việc gìn giữ dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” không chỉ là bảo tồn một công trình lịch sử mà còn để giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Đảng bộ và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để xây dựng Thái Hòa ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Giữa màu xanh của núi đồi và nhịp sống đổi mới từng ngày của quê hương Thái Hòa, dòng chữ năm xưa luôn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của niềm tin son sắt với Đảng, với Bác Hồ. Dòng chữ ấy không chỉ khắc trên sườn đồi mà còn khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân nơi đây như một lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng để thêm trân quý hiện tại và vững tin hướng tới tương lai.

Hà Giang