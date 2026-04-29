Học Bác nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân

Những ngày này, về xã Phùng Nguyên dễ dàng cảm nhận được nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường được kết nối thuận tiện hơn, các khu dân cư khang trang, sạch đẹp; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân đến giao dịch đông nhưng không còn cảnh chờ đợi lâu, mọi thủ tục được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định. Kết quả này, không chỉ bắt nguồn từ chủ trương đúng, mà còn là từ sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phùng Nguyên tận tình hỗ trợ đảng viên cao tuổi hoàn thiện thủ tục làm thẻ đảng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm vận hành thông suốt, đồng bộ. Việc học Bác không dừng lại ở nhận thức mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”. Mỗi cán bộ, đảng viên được yêu cầu nêu gương trong công việc, nói đi đôi với làm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: “Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức rằng mình là “công bộc của dân”, chủ động phục vụ, không né tránh, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, liêm chính, hành động vì Nhân dân và đây chính là những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất trong việc học và làm theo Bác”.

Theo đó, Đảng bộ xã đã triển khai đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung học Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực chất, tránh hình thức. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc học Bác là Chi bộ Công an xã. Phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an xã đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, gần dân, sát cơ sở. Ngay từ khi vận hành theo mô hình mới, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 19 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó đã khởi tố 13 vụ với 27 bị can, xử phạt hành chính 5 vụ với 15 đối tượng. Nhiều vụ việc được xử lý nhanh chóng, hiệu quả, điển hình như vận động đối tượng gây án ra đầu thú chỉ sau 12 giờ hay truy bắt thành công đối tượng truy nã sau gần 2 năm lẩn trốn. Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện, khởi tố 4 vụ với 7 bị can.

Những kết quả đó góp phần giữ vững ổn định địa bàn, củng cố niềm tin của Nhân dân. Không chỉ đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an xã còn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, giải quyết mâu thuẫn ngay từ đầu, không để phát sinh “điểm nóng”. Những việc làm như hỗ trợ người dân làm căn cước công dân, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử... tuy nhỏ nhưng lại góp phần tạo dựng niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân, đó cũng chính là việc học và làm theo Bác từ những làm thiết thực nhất.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Từ sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 287 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 1.200 tỷ đồng, đạt 163,0% so với Kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,07%...

Trong quý I, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi.

Thu ngân sách trên địa bàn (không tính tiền đấu giá đất) đạt trên 21 tỷ đồng, bằng 61,78% so với nghị quyết. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục khởi sắc với 6 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 161; cùng với đó là 113 hộ kinh doanh cá thể được thành lập mới, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho địa phương...

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã vẫn vận hành ổn định, thông suốt. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. Theo đánh giá về Bộ chỉ số trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hiện địa phương xếp thứ 26/148 xã, phường.

Từ thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Phùng Nguyên đã đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cả hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Anh Thơ