Phú Thọ: Lộ diện các thủ khoa môn chuyên tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

Theo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027, nhiều thí sinh đã đạt thành tích ấn tượng khi trở thành thủ khoa các môn chuyên với tổng điểm xét tuyển cao, phản ánh chất lượng giáo dục mũi nhọn của các địa phương và nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật ở môn chuyên Vật lí là em Phạm Đình Hải Đăng, học sinh Trường THCS Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc), dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với tổng điểm xét tuyển đạt 56 điểm. Hải Đăng đạt 9 điểm môn Ngữ văn, 9,75 điểm Tiếng Anh, 8 điểm Toán và 9,75 điểm môn chuyên Vật lí.

Em Nguyễn Hoàng Tùng, Trường THCS Vĩnh Yên.

Tại lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, hai thí sinh Nguyễn Văn An và Nguyễn Hoàng Tùng, cùng là học sinh Trường THCS Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc), đồng thủ khoa với 55,75 điểm. Cả hai đều đạt tổng điểm ba môn chung là 27,25 điểm và 9,5 điểm môn chuyên Toán.

Ở lớp chuyên Hóa học, em Lê Thị Minh Hòa, học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Bình Nguyên), đạt 55,5 điểm, trong đó môn chuyên đạt 9,5 điểm.

Lớp chuyên Tin học ghi nhận thành tích nổi bật của em Ngô Xuân Tùng, học sinh Trường THCS Yên Lạc (xã Tam Hồng), đạt 54,75 điểm, trong đó môn chuyên đạt 9,25 điểm.

Đối với lớp chuyên Sinh học, em Phạm Đức Dương, học sinh Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì), dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt 54,25 điểm. Trong khi đó, ở chuyên Lịch sử, hai thí sinh Dương Ngọc Ánh (THCS Tam Dương, xã Tam Dương) và Kim Gia Huy (THCS Lý Tự Trọng, xã Bình Nguyên) cùng đạt 54 điểm.

Em Phạm Đức Dương, học sinh Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì), dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt 54,25 điểm thủ khoa chuyên Sinh học.

Em Nguyễn Minh Ngọc, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đạt 52,2 điểm thủ khoa chuyên Trung (thi bằng tiếng Anh) .

Ở nhóm các môn ngoại ngữ và khoa học xã hội, em Nguyễn Khánh Chi, Trường THCS Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc) đạt 53,65 điểm chuyên Tiếng Anh; em Đặng Thục Quyên, Trường THCS Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc) đạt 53,25 điểm chuyên Địa lí; em Nguyễn Tuấn Minh, Trường THCS Kim Long (xã Tam Dương) đạt 53 điểm chuyên Pháp (thi bằng tiếng Anh); em Vũ Ngọc Tuyết Nhi, Trường THCS Vĩnh Tường (xã Vĩnh Tường) đạt 52,5 điểm chuyên Ngữ văn; em Nguyễn Minh Ngọc, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đạt 52,2 điểm thủ khoa chuyên Trung (thi bằng tiếng Anh); em Bùi Hương Trà, TrườngTHCS Lý Tự Trọng (phường Hòa Bình) đạt 52 điểm chuyên Trung (thi bằng tiếng Toán); em Nguyễn Hà Thanh, Trường THCS Lập Thạch (xã Lập Thạch) đạt 50,8 điểm chuyên Nhật (thi bằng tiếng Anh) và em Hán Thủy Tiên, Trường THCS Tiên Cát (phường Thanh Miếu) đạt 50,45 điểm chuyên Hàn (thi bằng tiếng Anh). Em Vi Thái Khang, THCS Lý Tự Trọng (phường Hòa Bình) và em Nguyễn Trần Bảo Trung, Trường THCS Hữu Nghị (phường Hòa Bình) là thủ khoa chuyên Tiếng Pháp (thi bằng môn Toán) cùng đạt 44,5 điểm.

Em Vũ Ngọc Tuyết Nhi, Trường THCS Vĩnh Tường (xã Vĩnh Tường) thủ khoa chuyên Ngữ văn.

Em Hán Thủy Tiên, Trường THCS Tiên Cát (phường Thanh Miếu), thủ khoa chuyên Hàn (thi bằng tiếng Anh).

Kết quả kỳ thi cho thấy nhiều học sinh đạt điểm cao, đồng đều ở cả ba môn thi chung và môn chuyên, khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc của thí sinh cũng như chất lượng dạy và học tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Đây là cơ sở quan trọng để các trường THPT chuyên tuyển chọn những học sinh có năng lực nổi trội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

Hiền Mai