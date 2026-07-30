Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 30/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với khối giáo dục thường xuyên (GDTX). Đồng chí Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Thanh phát biểu chỉ đạo và điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có 33 cơ sở GDTX, gồm: 3 trung tâm GDTX; 1 trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; 29 trung tâm GDNN-GDTX. Đối với chương trình GDTX cấp THPT, quy mô toàn tỉnh đạt 744 lớp với 28.761 học viên. Đáng chú ý, mô hình học song bằng (kết hợp học văn hóa THPT với học trung cấp nghề) tiếp tục khẳng định tính ưu việt và thu hút sự lựa chọn của đông đảo gia đình, với tỷ lệ học viên tham gia đạt 95,3%.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng. Hệ thống GDTX toàn tỉnh hiện có 763 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế; 561 lao động hợp đồng. 100% giáo viên trong biên chế đạt chuẩn trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất tại các trung tâm về cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Đại diện Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục toàn diện của khối GDTX đạt những chuyển biến tích cực. Về kết quả học tập, tỷ lệ học viên xếp loại Tốt đạt 3,78%; loại Khá 63,41%; loại Đạt 30,46%; loại Chưa đạt 2,33%.

Về kết quả rèn luyện, ý thức kỷ luật và kỹ năng sống của học viên tiếp tục được củng cố với 77,63% xếp loại Tốt; 17,15% xếp loại Khá; 3,86% xếp loại Đạt và 1,34% xếp loại Chưa đạt.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn được củng cố; kết quả thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn khối đạt 98,98%, tăng 0,2% so với năm học trước.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Thanh trao Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận nhiều nội dung, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đang là “rào cản” đối với sự phát triển của hệ thống GDTX trên địa bàn. Điển hình như tình trạng thiếu hụt giáo viên cơ hữu ở một số bộ môn; chất lượng đầu vào thấp; tỷ lệ học viên bỏ học ở một số trung tâm thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; những thách thức trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị...

Đại diện các trung tâm GDTX tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Thanh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng GDTX và các cơ sở GDTX cần tập trung triển khai trong năm học 2026-2027. Trong đó, cần chủ động tham mưu với lãnh đạo Sở rà soát, quy hoạch và sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở GDTX theo hướng tinh gọn, hiệu quả; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong quá trình sáp nhập, hợp nhất các trung tâm; định hướng chuyển đổi các trung tâm GDNN-GDTX đủ điều kiện thành trường trung học nghề trong lộ trình tiếp theo.

Đồng chí yêu cầu các cơ sở GDTX đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT; chuyển dịch mạnh mẽ trọng tâm hoạt động, từ chỗ tập trung chủ yếu vào dạy văn hóa sang đa dạng các loại hình bồi dưỡng, đào tạo nghề ngắn hạn, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường lao động địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và đồng bộ dữ liệu ngành; chủ động rà soát cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học trước khai giảng năm học mới; chú trọng công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục học viên.

Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GDTX năm học 2025-2026.

Đinh Vũ