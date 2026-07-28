Sẵn sàng đưa bộ sách giáo khoa thống nhất vào năm học 2026-2027

Hơn 19 triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học 2026-2027 với bộ sách giáo khoa thống nhất. Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã hoàn thành chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng quan trọng để bộ sách được đưa vào thực tiễn giảng dạy.

Bước chuẩn bị quan trọng trước năm học mới

Năm học 2026-2027 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi lần đầu tiên toàn bộ học sinh trên cả nước học theo bộ sách giáo khoa thống nhất. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên được xem là điều kiện tiên quyết để việc giảng dạy diễn ra đồng bộ và hiệu quả ngay từ đầu năm học.

Một số hình ảnh buổi tập huấn. Ảnh: NXBGDVN

Nhằm hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, NXBGDVN đã tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng quy mô lớn, tập trung giới thiệu nội dung sách giáo khoa, hướng dẫn phương pháp tổ chức dạy học, khai thác học liệu và giải đáp các vấn đề chuyên môn đối với từng môn học.

Hoạt động tập huấn được triển khai thành hai đợt. Đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 1-6 đến 26-6-2026, giới thiệu toàn bộ 152 tên sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Tiếp đó, từ ngày 29-6 đến 24-7-2026, chương trình được tổ chức theo hình thức quay vòng toàn bộ các đầu sách, giúp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại các địa phương chủ động lựa chọn thời gian tham gia phù hợp với kế hoạch chuyên môn.

Diễn ra ngay trong dịp hè, chương trình tạo điều kiện để giáo viên có thêm thời gian nghiên cứu nội dung sách, trao đổi chuyên môn và chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy trước khi bước vào năm học mới.

Toàn bộ chương trình được triển khai theo hình thức trực tuyến trên phạm vi cả nước với sự tham gia hướng dẫn của đội ngũ tổng chủ biên, chủ biên và các tác giả sách giáo khoa, những người trực tiếp xây dựng nội dung, nắm rõ định hướng biên soạn cũng như mục tiêu giáo dục của từng môn học.

Tại các điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, NXBGDVN đồng thời vận hành từ 8 đến 9 phòng tập huấn trực tuyến, mỗi phòng dành cho một tên sách giáo khoa. Cách tổ chức này giúp quá trình trao đổi chuyên môn diễn ra tập trung, tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận đầy đủ những nội dung cần thiết trước khi triển khai giảng dạy.

Cán bộ phòng Kỹ thuật trung tâm hỗ trợ tập huấn. Ảnh: NXBGDVN

Đồng hành cùng giáo viên đưa bộ sách vào thực tiễn

Điểm nhấn của chương trình là giúp giáo viên tiếp cận đầy đủ thông tin về các sách giáo khoa, đồng thời nắm vững phương pháp tiếp cận, cách tổ chức bài học và khai thác hiệu quả hệ thống học liệu đi kèm.

Thông qua các buổi tập huấn, giáo viên được giới thiệu cấu trúc sách, những điểm mới của từng môn học, đồng thời trao đổi trực tiếp với đội ngũ biên soạn để làm rõ định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những trao đổi này cũng giúp giáo viên có thêm cơ sở vận dụng linh hoạt sách giáo khoa vào điều kiện giảng dạy tại từng nhà trường và từng địa phương.

Song song với hoạt động tập huấn, NXBGDVN tiếp tục duy trì hệ thống hỗ trợ chuyên môn thông qua nền tảng taphuan.nxbgd.vn. Tại đây, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có thể tiếp cận miễn phí các tài liệu nghiên cứu, học liệu bổ trợ cùng nhiều nội dung hướng dẫn phục vụ quá trình chuẩn bị bài giảng.

Sự kết hợp giữa tập huấn trực tuyến và hệ thống học liệu số góp phần hình thành môi trường hỗ trợ chuyên môn thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên chủ động nghiên cứu, trao đổi và hoàn thiện phương pháp giảng dạy trong quá trình thực hiện.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, việc ứng dụng nền tảng trực tuyến vào công tác bồi dưỡng chuyên môn cũng mở rộng phương thức hỗ trợ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của đội ngũ giáo viên trên phạm vi toàn quốc.

Bộ sách giáo khoa thống nhất năm học 2026-2027. Ảnh: NXBGDVN

Việc đưa bộ sách giáo khoa thống nhất vào sử dụng từ năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sách giáo khoa mà còn gắn với sự chuẩn bị về chuyên môn, phương pháp giảng dạy và tâm thế của đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp chuyển tải nội dung sách đến học sinh.

Vì vậy, hoàn tất công tác tập huấn trước thềm năm học mới không chỉ giúp đội ngũ giáo viên sẵn sàng đưa bộ sách giáo khoa thống nhất vào giảng dạy mà còn tạo nền tảng để Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Qua đó, NXBGDVN tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành Giáo dục trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

https://hanoimoi.vn/san-sang-dua-bo-sach-giao-khoa-thong-nhat-vao-nam-hoc-2026-2027-1214046.html

Theo hanoimoi.vn