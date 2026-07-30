Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ chuyển mạnh theo nhu cầu thị trường

Sáng 30/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị khẳng định quyết tâm đổi mới GDNN theo hướng lấy nhu cầu thị trường lao động làm trung tâm, tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2025-2026, hệ thống GDNN của tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, đào tạo và phát triển mạng lưới. Ngành đã chủ động triển khai các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp trình bày báo cáo tại hội nghị.

Điểm đột phá lớn nhất chính là sự dịch chuyển tư duy từ “đáp ứng cung” sang “đáp ứng cầu” của thị trường lao động, gắn liền việc phân cấp quản lý với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn trực thuộc điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Cùng với việc đổi mới tư duy quản trị, công tác sắp xếp, tinh gọn mạng lưới các cơ sở GDNN được thực hiện quyết liệt, bài bản. Tỉnh đã hoàn thành sáp nhập Trường Trung cấp Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Hòa Bình. Đồng thời, tái cấu trúc mảng đào tạo y, dược về Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ để tập trung nguồn lực, hướng tới nâng cấp thành trường đại học trong tương lai gần.

Công tác tuyển sinh và chất lượng đào tạo năm học qua đạt nhiều kết quả ấn tượng. Toàn tỉnh đã tuyển sinh mới 36.955 học viên, sinh viên (hệ cao đẳng 20.887, trung cấp 13.743, các trung tâm GDNN-GDTX 2.325). Tổng quy mô đào tạo toàn hệ thống duy trì ở mức 100.575 người học.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tham luận tại hội nghị.

Ngành đã rà soát, cập nhật 149 chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa; chủ động tích hợp các khối kỹ năng mới như kỹ năng số, kỹ năng xanh và năng lực ngoại ngữ. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 80% với thu nhập bình quân 7–10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, tại một số ngành thuộc nhóm kỹ thuật - công nghệ mũi nhọn, tỷ lệ có việc làm đạt tuyệt đối 100%.

Hiện toàn tỉnh có 3.117 cán bộ, nhà giáo, trong đó 94,2% trình độ đại học trở lên. Đến nay, 100% cơ sở GDNN đã hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu ngành, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, tuyển sinh và giảng dạy.

Đại diện Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 tham luận về công tác phối hợp đào tạo lao động giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Bên cạnh kết quả, đại diện các cơ sở GDNN, doanh nghiệp tham luận tại hội nghị thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ như: mạng lưới cơ sở đào tạo ở một số địa bàn vẫn dàn trải, tỷ lệ tuyển sinh các ngành kỹ thuật - công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng, cơ sở vật chất một số trung tâm GDNN-GDTX xuống cấp, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp có nơi vẫn dừng ở mức “bề nổi”...

Hội nghị đã thống nhất đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy định về mô hình Trường trung học nghề, cơ chế công nhận bằng tương đương THPT và chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, nhất là đối với các trung tâm GDNN-GDTX.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà trường ký kết ký kết chương trình phối hợp đào tạo.

Năm học 2026 – 2027, ngành GDNN Phú Thọ xác định tiếp tục tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và tăng thời lượng thực hành. Ngành tập trung nguồn lực cho các ngành kinh tế trọng điểm như: công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, du lịch và logistics. Cùng với đó, nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện sẽ được triển khai thông qua việc xây dựng hệ sinh thái số, học liệu số, kết nối liên thông dữ liệu và thực hiện chương trình “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao năng lực dự báo nhu cầu nhân lực.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Chương trình hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp như: Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex, Công ty TNHH Bandai Việt Nam, Công ty TNHH Accton Technology Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1... với các cơ sở đào tạo trên địa bàn (Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì). Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thắt chặt mô hình kiềng ba chân “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, mở ra cơ hội việc làm bền vững cho người học trong giai đoạn mới.

Đinh Vũ