Dấu ấn năm học sau hợp nhất

Sau sáp nhập, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đạt được kết quả khá toàn diện. Quy mô mạng lưới trường, lớp được rà soát, sắp xếp ổn định; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm. Năm học 2025 - 2026 đánh dấu bước chuyển của ngành GD&ĐT khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả ba lĩnh vực quản trị, dạy học và phục vụ người học. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, xuất hiện nhiều điểm sáng về chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học Liên Bảo có Thủ khoa và Á khoa vào Trường THCS Vĩnh Yên năm học 2026 - 2027.

Từ nhiều năm nay, chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT. Năm học 2025 - 2026 ghi nhận những kết quả rõ nét khi các giải pháp số không còn dừng ở thí điểm mà đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến trong mọi hoạt động của các nhà trường. Điểm nhấn nổi bật là việc xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, kho dữ liệu số trở thành nền tảng quan trọng để các cơ sở giáo dục kết nối thông tin, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong quản lý học sinh, tỉnh tiếp tục đứng trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước khi tỷ lệ kết nối học bạ số quốc gia đạt 97,6%; 100% trường phổ thông sử dụng sổ điểm điện tử. Một dấu mốc đáng chú ý là việc triển khai tuyển sinh trực tuyến 100% ở tất cả các cấp học từ mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 và giáo dục thường xuyên. Hệ thống phần mềm do ngành giáo dục chủ động xây dựng không chỉ đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin mà còn bảo đảm công bằng, minh bạch, giảm áp lực đi lại và chuẩn bị hồ sơ cho người dân.

Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi phương thức dạy học. Ngành GD&ĐT đã thí điểm thành công nền tảng dạy học số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 63 trường học; đồng thời cấp tài khoản email tích hợp Gemini Pro và Canva Pro cho 100% cơ sở giáo dục cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên ở các cấp học. Cùng với đó, giáo dục STEM đứng top đầu cả nước: Xuất sắc đạt giải cao tại các cuộc thi Khởi nghiệp (xếp thứ 4 toàn quốc), Khoa học kỹ thuật (xếp thứ 3 toàn quốc), Ứng dụng AI trong dạy học (xếp thứ 2 toàn quốc) và Á quân Robotics. Những kết quả này phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo ngày càng được bồi đắp ngay từ trong nhà trường.

Hiệu quả của quá trình đổi mới cũng được thể hiện qua những thành tích nổi bật tại các cơ sở giáo dục. Tại Trường Tiểu học Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc), năm học 2025 - 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tự hào. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Vĩnh Yên năm học 2026 - 2027, giữa hơn 1.700 học sinh dự tuyển để cạnh tranh 405 chỉ tiêu, nhà trường có 81 học sinh trúng tuyển vào các trường THCS tổ chức đánh giá năng lực; trong đó có 80 học sinh trúng tuyển Trường THCS Vĩnh Yên và 1 học sinh trúng tuyển Trường THCS Yên Lạc. Đặc biệt, em Nguyễn Nhật Nam, học sinh lớp 5A6 xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ tuyển sinh. Nhà trường còn có 1 Á khoa, 4 học sinh trong top 5 và 5 học sinh thuộc top 10. Với kết quả này, Trường Tiểu học Liên Bảo là đơn vị có số học sinh trúng tuyển vào Trường THCS Vĩnh Yên nhiều nhất mùa tuyển sinh năm nay, chiếm gần 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Niềm vui nối tiếp khi Trường Tiểu học Liên Bảo được Ban Tổ chức cuộc thi Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2026 trao cúp vinh danh Top Performing School (trường có thành tích đứng đầu), ghi nhận đơn vị có thành tích nổi bật tại cuộc thi. Tại HKIMO 2026, học sinh của trường giành được 2 Cúp Perfect Score, 97 Huy chương Vàng, 120 Huy chương Bạc, 102 Huy chương Đồng và 27 giải Khuyến khích. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Bảo cho biết: Những kết quả đạt được là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp dạy học, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự đồng hành của phụ huynh. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường luôn chú trọng rèn luyện tư duy, kỹ năng tự học, khả năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh cho học sinh.

Bước sang năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT tiếp tục xây dựng hệ thống điều hành toàn ngành kết nối với Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; ứng dụng AI tự động hóa báo cáo và giám sát an toàn trường học qua hình ảnh. 100% trường phổ thông ứng dụng AI trong soạn giảng, giao bài tập; tổ chức khảo sát trực tuyến trên máy tính cho học sinh lớp 12; số hóa hệ thống văn bằng, chứng chỉ. Bổ sung cơ sở vật chất, hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 35% học sinh lựa chọn các ngành khoa học, công nghệ, robotics, AI, bán dẫn sau tốt nghiệp trung học vào năm 2030.

Những kết quả đạt được trong năm học vừa qua cho thấy chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Phú Thọ. Từ quản trị hiện đại, dạy học thông minh đến những thành tích nổi bật của học sinh trên các đấu trường trong nước và quốc tế, tất cả đang góp phần tạo dựng hình ảnh một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của cả nước.

Hạnh Thúy