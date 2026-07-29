Vĩnh Tường đầu tư cho giáo dục với tầm nhìn mới

Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, Vĩnh Tường vẫn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, hiếu học và luôn được xem là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài của tỉnh. Phát huy truyền thống, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Tường xác định giáo dục là lĩnh vực ưu tiên, tập trung đầu tư với tầm nhìn mới nhằm tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục.

Tự hào về chất lượng

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thị trấn Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Vũ Di và xã Lương Điền, xã Vĩnh Tường có quy mô dân số lớn, mạng lưới trường lớp ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em địa phương.

Xã có 19 trường công lập với 318 nhóm, lớp và 9.893 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 7 trường công lập, 6 cơ sở giáo dục mầm non độc lập với 106 nhóm, lớp và 2.446 trẻ; bậc tiểu học có 6 trường với 127 lớp, 3.972 học sinh; bậc THCS có 6 trường với 100 lớp, 3.761 học sinh. Toàn xã hiện có 694/719 giáo viên theo định mức, còn thiếu 25 chỉ tiêu; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn 99,42%, trên chuẩn 33,04%.

Trường THCS Vĩnh Tường được xây dựng mới khang trang, hiện đại với tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng dạy và học.

Với sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác phổ cập giáo dục luôn được duy trì vững chắc. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Công tác phân luồng học sinh sau THCS được triển khai hiệu quả, với trên 90% học sinh tiếp tục học THPT, giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục thường xuyên.

BOX: Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn chuyển biến tích cực. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 vừa qua, 54/54 học sinh dự thi đều đoạt giải, đưa Vĩnh Tường xếp thứ Nhất toàn tỉnh về tỷ lệ học sinh giành giải, đứng thứ Ba về chất lượng giải, riêng đội tuyển Toán xếp thứ Hai toàn tỉnh.

Tầm nhìn mới, hướng đi mới

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Nguyễn Anh Tuấn cho biết, địa phương xác định phát triển giáo dục theo hướng hiện đại, đồng bộ, toàn diện và bền vững, bám sát tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, xã phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục đại trà trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; phát triển giáo dục mũi nhọn thuộc tốp đầu; triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và phân luồng học sinh sau THCS. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Phấn đấu đến năm 2030, 100% trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Định hướng này có cơ sở thực hiện khi Vĩnh Tường là địa phương có nhiều lợi thế phát triển với diện tích hơn 67 km2, dân số trên 31.600 người, nằm liền kề các khu công nghiệp lớn và Thủ đô Hà Nội. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó 14 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Một trong những điểm sáng trong phát triển giáo dục là Trường THCS Tứ Trưng. Trên khuôn viên hơn 7.000 m2, nhà trường được đầu tư đồng bộ với ba dãy nhà học, đầy đủ phòng bộ môn, thư viện, nhà thi đấu đa năng và sân thể thao hiện đại. Nhiều năm liền, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt khoảng 85%. Năm 2023, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Trưng Trần Hồng Vinh cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của nhà trường cơ bản ổn định. Việc đánh giá giáo viên được thực hiện theo sản phẩm và hiệu quả công việc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. Nhà trường đang được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen về kết quả trong năm học 2025-2026.

Trong giai đoạn 2026-2031, xã Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; quy hoạch, sắp xếp nhân lực đúng chuyên môn; tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Phát huy truyền thống hiếu học, cùng sự quan tâm đầu tư và những định hướng phát triển rõ ràng, giáo dục Vĩnh Tường đang từng bước nâng cao chất lượng toàn diện, khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh.

Xuân Hùng