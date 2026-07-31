Hội thảo Chương trình giáo dục tích hợp nâng cao năng lực Tiếng Anh và hội nhập quốc tế

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, ngày 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Chương trình giáo dục tích hợp nâng cao năng lực Tiếng Anh và hội nhập quốc tế” với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, đại diện các nhà trường và đơn vị phối hợp triển khai.

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình, chương trình giáo dục tích hợp tiên tiến. Trong đó, Chương trình giáo dục Oxford tích hợp - chương trình giáo dục quốc tế được thiết kế tích hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có lộ trình học tập từ lớp 1 đến lớp 9, giúp học sinh sử dụng Tiếng Anh như một công cụ để học tập, khám phá tri thức và phát triển năng lực học thuật.

Đồng thời tích hợp Global Skills và Wellbeing, góp phần hình thành tư duy toàn cầu, năng lực hợp tác, khả năng thích ứng, trí tuệ cảm xúc và sự phát triển cân bằng - những năng lực cốt lõi của công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Việc tổ chức hội thảo nhằm cung cấp thông tin, khảo sát nhu cầu triển khai thực tế tại các nhà trường, làm cơ sở xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Qua đó, từng bước huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến, chuẩn quốc tế ngay trong trường công lập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Huyền Trang - Cao Tuấn