Âu Cơ chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới là nhiệm vụ được phường Âu Cơ triển khai từ sớm nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định ngay từ những ngày đầu tựu trường. Thời điểm này, cùng với công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, kiện toàn đội ngũ giáo viên và xây dựng phương án tổ chức trường, lớp theo mô hình mới.

Những ngày cuối tháng Bảy, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra khẩn trương tại Trường Tiểu học Lê Đồng. Cán bộ, giáo viên tích cực kiểm tra phòng học, sắp xếp bàn ghế, thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp và chỉnh trang khuôn viên. Khu bếp ăn bán trú cũng đang được sửa chữa, nâng cấp sau khi nhà trường tham mưu UBND phường đầu tư cải tạo mái bếp và bổ sung thiết bị phục vụ giáo dục thể chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các nhiệm vụ chuyên môn cũng được triển khai đồng bộ. Công tác tuyển sinh lớp 1 được thực hiện đúng quy định và vượt chỉ tiêu được giao; đội ngũ giáo viên được bố trí phù hợp cho 17 lớp học; 100% cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cập nhật phương pháp giảng dạy mới. Các kế hoạch chuyên môn, phương án tổ chức dạy học, bán trú và giáo dục kỹ năng sống đều được xây dựng từ sớm, bảo đảm chủ động khi bước vào năm học mới.

Năm học 2026–2027, Trường Mầm non Lê Đồng được tiếp nhận thêm điểm trường mới tại Khu đô thị Âu Cơ, góp phần mở rộng quy mô giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của trẻ trên địa bàn.

Tại Trường Mầm non Lê Đồng, hơn 100 trẻ vẫn tham gia các lớp học hè với nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Tranh thủ thời gian này, nhà trường rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, bổ sung đồ dùng, đồ chơi và chuẩn bị các điều kiện đón trẻ. Nhà trường hiện có gần 200 học sinh và tiếp tục ổn định sĩ số.

Điểm nhấn của năm học mới 2026-2027 là việc tiếp nhận thêm điểm trường mới tại khu đô thị Âu Cơ. Công trình được đầu tư đồng bộ với 7 phòng học, khu bếp ăn và các phòng hành chính, quản trị. Các đơn vị liên quan đang hoàn thiện thủ tục để triển khai các hạng mục cuối như lắp điều hòa, rèm cửa, mái che sân chơi. Theo kế hoạch, cơ sở mới sẽ tổ chức 5 lớp dịch vụ chất lượng cao, đủ các độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo, góp phần mở rộng quy mô trường lớp và đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng của người dân.

Năm học 2025-2026, giáo dục phường Âu Cơ tiếp tục duy trì quy mô 10 trường công lập và một nhóm trẻ mầm non tư thục với 109 lớp, hơn 3.460 học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững; 100% trường công lập duy trì đạt chuẩn quốc gia, trong đó 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

BOX: Nhiều chỉ tiêu giáo dục của phường Âu Cơ đạt kết quả nổi bật. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, phường có 33 học sinh dự thi ở 9 môn, tỷ lệ đạt giải đạt 97%, đưa Âu Cơ xếp thứ 8/148 xã, phường toàn tỉnh. Kỳ khảo sát lớp 9, địa phương xếp thứ 6/148 xã, phường; môn Toán xếp thứ 5, môn Tiếng Anh xếp thứ 3; Trường THCS Hùng Vương đứng thứ 7/627 trường trong toàn tỉnh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, phường xếp thứ 11/148 xã, phường; môn Toán đứng thứ 8, môn Tiếng Anh đứng thứ 3 toàn tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND phường Âu Cơ đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị năm học 2026-2027, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ sở giáo dục và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện. Các trường được chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bổ sung thiết bị dạy học, kiểm tra hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy; chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và các điều kiện phục vụ bán trú. Đồng thời, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bố trí phù hợp với quy mô trường lớp, tiếp tục tham gia bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Đồng rà soát cơ sở vật chất, phòng học trước thềm năm học mới 2026–2027.

Một nội dung được phường đặc biệt quan tâm trong năm học này là việc xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học theo chủ trương chung. Phương án được rà soát kỹ trên cơ sở quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của từng đơn vị, bảo đảm sau sắp xếp vẫn giữ ổn định hoạt động dạy học, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Các trường đồng thời chủ động chuẩn bị hồ sơ, bố trí lớp học, phân công giáo viên và tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Thầy Đỗ Hồng Đoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đồng cho biết: Nhà trường đã chủ động rà soát toàn bộ đội ngũ, cơ sở vật chất, xây dựng phương án bố trí lớp học, phân công giáo viên và chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc sắp xếp trường lớp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để tạo sự thống nhất, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Dù còn một số hạng mục đang tiếp tục được hoàn thiện, song với sự chỉ đạo sát sao của địa phương cùng tinh thần chủ động của các cơ sở giáo dục, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Âu Cơ đang được triển khai đúng tiến độ. Đây là tiền đề quan trọng để các nhà trường bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Anh Thơ