Bảo đảm đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK). Đây không chỉ là thay đổi về chương trình, tài liệu dạy học mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác xuất bản và phát hành SGK, bảo đảm mọi học sinh đều có đủ sách trước ngày khai giảng.

Nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Phú Thọ kiểm tra tem chống giả, giúp truy xuất nguồn gốc sách giáo khoa trước khi đưa ra thị trường.

Nhiều điểm mới trong năm học 2026-2027

Điểm mới nổi bật nhất của năm học 2026-2027 là việc lần đầu tiên học sinh trên cả nước cùng sử dụng một bộ SGK thống nhất. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch biên tập, in ấn, phát hành và phối hợp với các địa phương triển khai cung ứng SGK theo đúng tiến độ. Đến nay, Nhà xuất bản đã hoàn thành biên tập, in ấn đủ SGK từ lớp 1 đến lớp 12 theo danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Bên cạnh việc thống nhất bộ sách, nội dung của một số đầu sách cũng được cập nhật để phù hợp với thực tiễn. Có 11 đầu sách được điều chỉnh liên quan đến địa giới hành chính, số liệu kinh tế-xã hội và một số nội dung thuộc các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ... Các nội dung cập nhật được cung cấp dưới dạng tài liệu điện tử, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh thuận lợi trong quá trình giảng dạy, học tập.

Một điểm tích cực khác là giá SGK năm học mới giảm bình quân khoảng 13,3% so với năm học trước; riêng SGK môn Tiếng Anh giảm bình quân khoảng 47%. Cùng với đó, ngành Giáo dục khuyến khích sử dụng lại SGK. Những cuốn sách đã được in từ năm 2025 trở về trước vẫn có thể sử dụng nếu không thuộc danh mục phải cập nhật nội dung.

Để tăng cường quản lý thị trường SGK, toàn bộ SGK và sách bài tập lưu hành trong năm học 2026-2027 đều được dán tem chống giả do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quản lý. Tem ứng dụng công nghệ mã QR kết hợp số seri giúp truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ ngăn chặn sách giả, sách in lậu, bảo vệ quyền lợi của học sinh, phụ huynh cũng như các đơn vị xuất bản.

Theo kế hoạch, do khối lượng in ấn rất lớn nên thời điểm phát hành SGK bắt đầu từ đầu tháng 6/2026, muộn hơn khoảng 1 tháng so với các năm trước. Tuy nhiên, các đơn vị xuất bản và phát hành đã chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, vận chuyển và phân phối để bảo đảm tiến độ cung ứng.

Chủ động nguồn cung, không để thiếu sách

Để bảo đảm mọi học sinh có SGK trước năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với hệ thống công ty sách và thiết bị giáo dục tại các địa phương thống kê chính xác nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát hành phù hợp với từng khu vực.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Phú Thọ chuẩn bị nguồn sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Phú Thọ được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cung ứng SGK và các sản phẩm giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung - Giám đốc công ty cho biết: Công ty đã chủ động phối hợp với các trường học và chính quyền địa phương để rà soát nhu cầu thực tế, xây dựng phương án cung ứng theo từng địa bàn, cấp học. Mục tiêu là cung ứng đầy đủ số lượng, đúng cơ cấu môn học, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ hoặc học sinh bước vào năm học mới mà chưa có SGK.

“Cùng với việc chuẩn bị nguồn sách, công tác vận chuyển, phân phối cũng được tổ chức theo hướng linh hoạt, ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm bảo đảm học sinh ở mọi khu vực đều được tiếp cận SGK đúng thời gian quy định” - đồng chí Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh.

Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác phát hành SGK năm học 2026-2027 là bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình. Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục phải công bố sớm danh mục SGK sử dụng trong năm học mới để phụ huynh, học sinh chủ động lựa chọn; tuyên truyền đầy đủ những điểm mới của bộ sách. Việc đăng ký nhu cầu mua SGK được triển khai theo quy trình thống nhất, gồm 4 bước: Công bố danh mục SGK, phụ huynh đăng ký nhu cầu, nhà trường tổng hợp số lượng, chuyển thông tin đến đơn vị phát hành để tổ chức cung ứng.

Các nhà trường cũng được yêu cầu rà soát chính xác số lượng học sinh từng khối lớp, phối hợp chặt chẽ với đơn vị phát hành để SGK được chuyển đến trường trước thời điểm khai giảng. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh mua sách qua các kênh phân phối chính thức nhằm tránh mua phải sách giả, sách in lậu hoặc sách không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định không ép buộc học sinh mua sách tham khảo, không thu các khoản ngoài quy định trong quá trình đăng ký mua SGK; niêm yết công khai giá bán, bảo đảm quyền lợi của người học và tạo sự minh bạch trong hoạt động phát hành.

Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phát hành SGK, kịp thời điều phối nguồn sách giữa các đơn vị khi phát sinh nhu cầu đột xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu sách kéo dài.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thiết lập đầu mối liên hệ thường xuyên với đơn vị phát hành để xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện chính sách được tiếp cận đầy đủ SGK trước khi bước vào năm học mới.

Việc triển khai thống nhất một bộ SGK trên phạm vi cả nước là bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông. Để chủ trương này đạt hiệu quả, cùng với chất lượng SGK, công tác xuất bản, phát hành và cung ứng phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời, minh bạch. Khi mọi học sinh đều có đủ SGK ngay từ những ngày đầu năm học, quá trình tổ chức dạy và học sẽ diễn ra thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hiền Mai