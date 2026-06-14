Thông báo điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa thông báo điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2026-2027. Theo đó, thực hiện các hướng dẫn, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, coi thi, chấm thi, phúc khảo và sử dụng phần mềm tuyển sinh; căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ công bố điểm thi từ 16 giờ ngày 14/6/2026.

Thí sinh tại điểm thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Hùng Vương.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng tài khoản đã đăng ký dự thi tại địa chỉ https://ts10.phutho.edu.vn. Đồng thời, điểm thi cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tại địa chỉ phutho.edu.vn.

Các Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và niêm yết kết quả thi của thí sinh. Theo kế hoạch, các Hội đồng tuyển sinh nhận danh sách điểm thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo từ 14 giờ ngày 15/6/2026.

Hiền Mai