Thông báo điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027

{title}
{publish}
{head}
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa thông báo điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2026-2027. Theo đó, thực hiện các hướng dẫn, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, coi thi, chấm thi, phúc khảo và sử dụng phần mềm tuyển sinh; căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ công bố điểm thi từ 16 giờ ngày 14/6/2026.
Thí sinh tại điểm thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Hùng Vương.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng tài khoản đã đăng ký dự thi tại địa chỉ https://ts10.phutho.edu.vn. Đồng thời, điểm thi cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tại địa chỉ phutho.edu.vn.
Các Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và niêm yết kết quả thi của thí sinh. Theo kế hoạch, các Hội đồng tuyển sinh nhận danh sách điểm thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo từ 14 giờ ngày 15/6/2026.
Hiền Mai
baophutho.vn Việc ban hành kế hoạch tổ chức học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và...
Thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, để học bạ số vận hành hiệu quả, các nhà trường cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng công nghệ, dữ liệu, chữ ký số và năng lực quản trị.
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều hội đồng thi đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm tra thí sinh ở tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại các...
baophutho.vn Theo Hướng dẫn số 01/HD-SGD&ĐT ngày 26/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027,...
baophutho.vn Sáng 12/6, cùng với thí sinh trên cả nước, 748 thí sinh lớp 12 khối Trung học phổ thông (THPT) và Giáo dục thường xuyên (GDTX) tại điểm thi...
baophutho.vn Bốn học sinh của Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc đạt giải tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin...
baophutho.vn Sáng 12/6, 608 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp, phường Hòa Bình đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT...