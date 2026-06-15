6 trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe năm 2026, các lái xe cần lưu ý

Theo quy định, việc đưa ra các quy định bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe trong một số trường hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế về quản lý và bảo vệ quyền lợi của chính chủ xe. Năm 2026, những trường hợp nào bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe?

6 trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe năm 2026

Dưới đây là những trường hợp bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Điều 18, Thông tư 79/2024/TT-BCA:

1. Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng.

2. Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn.

3. Xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại.

4. Thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ mới.

5. Chứng nhận đăng ký xe hết thời hạn sử dụng.

6. Đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư này; chủ xe có nhu cầu đổi biển ngắn sang biển dài hoặc ngược lại.

Vì sao cần phải đổi đăng ký xe, biển số xe theo quy định?

Việc Nhà nước đưa ra các quy định bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe trong một số trường hợp không nhằm mục đích gây phiền hà, mà để giải quyết các yêu cầu thực tế về quản lý và bảo vệ quyền lợi của chính chủ xe.

Theo quy định tại Thông tư 79/2024/TT-BCA, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là những lý do vì sao cần phải đổi đăng ký xe, biển số xe theo quy định:

- Khi thông tin trên đăng ký xe trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu cá nhân (số định danh, địa chỉ cư trú) trên hệ thống, quyền sở hữu của chủ xe mới được pháp luật bảo vệ tuyệt đối.

- Nếu xe bị mất cắp hoặc có tranh chấp dân sự, cơ quan công an sẽ căn cứ vào thông tin chính xác trên hệ thống quản lý để trả lại tài sản cho chủ xe. Nếu thông tin bị sai lệch, quá hạn hoặc mờ nát, việc chứng minh chủ quyền sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Giấy đăng ký xe rõ ràng, chuẩn chỉnh thông tin định danh sẽ giúp các thủ tục công chứng mua bán, sang tên đổi chủ diễn ra nhanh chóng, không bị tắc nghẽn do sai lệch dữ liệu.

- Hiện nay, các tuyến đường đều được quản lý thông qua hệ thống camera giám sát. Nếu biển số xe bị mờ, hỏng, bong tróc sơn hoặc bị thay đổi kết cấu màu sơn mà không đăng ký lại sẽ khiến hệ thống camera không thể nhận diện đúng phương tiện. Việc đổi biển số mới sẽ giúp bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Trường hợp xe bị phạt nguội, biên bản sẽ được gửi về địa chỉ đăng ký hoặc thông báo qua ứng dụng VNeID của chủ xe. Nếu chủ xe thay đổi thông tin cá nhân hoặc địa chỉ mà không cập nhật lại đăng ký xe, hệ thống sẽ gửi sai lệch địa chỉ, dẫn đến việc người dân bị chậm trễ nộp phạt, bị tích tụ tiền phạt hoặc gặp rắc rối khi đi đăng kiểm.

- Trường hợp bắt buộc đổi từ biển trắng sang biển vàng (hoặc ngược lại) đối với kinh doanh vận tải giúp các lực lượng chức năng dễ dàng nhận biết để quản lý luồng tuyến, thời gian hoạt động.

Việc phân định rõ ràng giúp cơ quan quản lý thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và cá nhân.

- Khi một chiếc xe thay đổi màu sơn hoặc cải tạo (thay đổi kết cấu, kích thước thùng xe, hệ thống lái...), tính chất an toàn kỹ thuật của xe đã không còn như thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Việc bắt buộc phải làm thủ tục cấp đổi lại đăng ký xe giúp cơ quan chức năng kiểm tra xem việc cải tạo đó có đúng kỹ thuật, có an toàn khi chạy trên đường hay không.

Việc này cũng giúp lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường đối chiếu nhanh xem phương tiện có đang lưu thông đúng với hình dáng, cấu tạo đã được cấp phép hay không, ngăn chặn tình trạng xe “độ chế” nguy hiểm.

Hồ sơ đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, hồ sơ đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được quy định như sau:

- Giấy khai đăng ký xe.

- Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

- Chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).

- Một số giấy tờ khác:

+ Xe cải tạo thay đổi tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm chứng nhận nguồn gốc, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở hữu của tổng thành máy hoặc tổng thành khung đó theo quy định. Trường hợp tổng thành máy, tổng thành khung không cùng kiểu loại thì phải có thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo theo quy định;

+ Xe cải tạo thay tổng thành máy của xe đã đăng ký thì phải có chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số của xe có tổng thành đó;

+ Xe cải tạo thay đổi kiểu loại xe thì phải có thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo theo quy định;

+ Trường hợp đổi biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, phải có thêm văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc văn bản thu hồi phù hiệu, biển hiệu;

+ Đối với trường hợp chủ xe có nhu cầu đổi chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi đăng ký của cơ quan đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, phải có thêm giấy xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX14 ban hành kèm theo Thông tư này;

Thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Bước 1: Kê khai đăng ký

Chủ xe truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia (hoặc ứng dụng VNeID mức độ 2). Chọn mục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe/biển số xe, tiến hành điền tờ khai điện tử và nhận mã hồ sơ.

Bước 2: Mang xe và hồ sơ đến đối chiếu tại cơ quan đăng ký.

Mang xe đến cơ quan đăng ký.

Lưu ý: Chỉ những trường hợp như xe cải tạo, thay đổi màu sơn mới bắt buộc phải mang xe đến để cán bộ kiểm tra thực tế số khung, số máy và màu sơn. Cần mang theo đăng ký cũ/biển số cũ để nộp lại.

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính.

Trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó);

Trường hợp đổi biển số xe từ nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số xe định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số xe định danh).

Đối với trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe khi chủ xe thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi của cơ quan đăng ký xe đã cấp chứng nhận đăng ký xe đó:

- Chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và đơn đề nghị xác nhận hồ sơ xe (theo mẫu ĐKX13 ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để được cấp giấy xác nhận hồ sơ xe;

- Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và nộp giấy xác nhận hồ sơ xe cho cơ quan đăng ký xe tại địa chỉ mới theo quy định để đổi chứng nhận đăng ký xe.

Theo suckhoedoisong.vn