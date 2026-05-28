Học Bác vun đắp sự nghiệp “trồng người”

Khắc ghi lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, Trường THPT Chân Mộng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học Bác trở thành nhiệm vụ trọng tâm, gắn với công tác dạy và học. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo động lực để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt sự nghiệp “trồng người” trên quê hương Đất Tổ.

Trường THPT Chân Mộng tổ chức hoạt động ngoại khoá, góp phần tạo môi trường học tập năng động, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Những ngày cuối tháng 5, khi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bước vào giai đoạn nước rút, Trường THPT Chân Mộng vẫn giữ nhịp ôn tập khẩn trương, nền nếp. Trong các phòng học, học sinh lớp 12 chăm chú nghe giảng, miệt mài ôn luyện; tại các tổ chuyên môn, giáo viên tập trung rà soát chất lượng từng nhóm đối tượng, điều chỉnh nội dung ôn tập phù hợp với năng lực của học sinh. Điều này phản ánh tinh thần “dạy thực chất, học thực chất” mà nhà trường nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua.

Trường THPT Chân Mộng ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, xã hội hóa giáo dục hạn chế, điều kiện học tập của một bộ phận học sinh thiếu thốn... Khắc phục khó khăn, nhà trường càng xác định rõ trách nhiệm đối với sự nghiệp “trồng người”.

Đồng chí Vi Khánh Toàn - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo. Mỗi cán bộ, giáo viên phải là một tấm gương về tinh thần trách nhiệm, đổi mới và tận tâm với học sinh; từ đó lan tỏa thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường”.

Từ định hướng đó, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình hành động hằng năm, gắn với các phong trào thi đua của ngành như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Việc học Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày, từ đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đến xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, thân thiện.

Điểm nổi bật trong cách làm của Trường THPT Chân Mộng là gắn học Bác với tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ cụ thể. Đối với học sinh lớp 12 năm nay, nhà trường chủ động phân loại chất lượng học sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng nhóm đối tượng, tổ chức phụ đạo và bổ trợ kiến thức theo từng giai đoạn; đồng thời phân tích kỹ kết quả các kỳ khảo sát để điều chỉnh phương pháp ôn thi phù hợp. Từng giáo viên được giao nhiệm vụ cụ thể, theo sát học sinh, nhất là những em còn hạn chế về kiến thức, nhằm giúp các em bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 với tâm thế tự tin nhất.

Thông qua lễ kết nạp Đảng, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ chú trọng “dạy chữ”, nhà trường luôn xác định phải “dạy người”. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng. Phong trào xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹp- an toàn” được duy trì hiệu quả, góp phần tạo nên không gian học tập thân thiện, hạnh phúc.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực, năm học 2025-2026, Trường THPT Chân Mộng có 1.124 học sinh, trong đó hơn 74% học sinh đạt học lực khá, tốt và gần 90% học sinh đạt rèn luyện tốt. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt thành tích ấn tượng với 23 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh (2 giải Nhất, 9 giải Nhì, 6 giải Ba, 6 giải Khuyến khích), tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm học trước. Học sinh nhà trường còn đạt giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Hội thao Quốc phòng - An ninh và Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng”. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường THPT Chân Mộng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả sự nghiệp “trồng người” trên quê hương Đất Tổ.

Anh Thơ