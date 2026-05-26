Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại nhiều tài sản do đốt rác gây cháy lan

Thông tin từ lực lượng chức năng, trong buổi trưa và đầu giờ chiều nay 26/5 đã xảy ra hai vụ việc đốt rác làm cháy lan sang nhà ở và điểm kinh doanh của người dân tại các xã Bình Xuyên, Lương Sơn.

Hiện trường vụ cháy tại xã Bình Xuyên.

Cụ thể, lúc 12h20 ngày 26/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07) nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà bà Phạm Thị Bích Huệ, sinh năm 1982 (thôn Ngũ Hồ, xã Bình Xuyên). Ngôi nhà 1 tầng, diện tích cháy khoảng 165m2, kết cấu khung thép mái tôn, sử dụng để kinh doanh bán hàng tạp hoá.

Phòng PC07 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 13h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo chủ nhà Phạm Thị Bích Huệ, nguyên nhân vụ cháy do việc đốt rác làm cháy lan sang. Bà Huệ ước tính thiệt hại tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng, gồm khung nhà và hàng hóa bên trong.

Hiện trường vụ cháy tại xã Lương Sơn.

Tiếp đó, lúc 14h24 ngày 26/5, tiếp tục xảy ra vụ cháy lán tạm bán quần áo tại Tiểu khu 13, xã Lương Sơn. Diện tích đám cháy khoảng 20m2, lán tạm kết cấu khung thép, mái tôn, sử dụng để bán quần áo, hoa quả.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 14h45, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo chị Nguyễn Thị Tươi (chủ lán tạm bị cháy), nguyên nhân vụ cháy do người đốt rác gần khu vực gây cháy lan sang. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 60 triệu đồng, gồm các tài sản, hàng hóa bên trong.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy, nổ cao. Người dân cần cẩn trọng trong việc đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản.

