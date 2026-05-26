Thủ đoạn của nam chủ tiệm cầm đồ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người

Dưới chiêu bài huy động vốn kinh doanh và mua thanh lý tài sản cầm cố, một chủ tiệm cầm đồ ở Lâm Đồng đã lừa nhiều người góp hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh (25 tuổi, trú xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Quốc Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, đầu tháng 4/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc Thanh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thanh là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “SIN 8386” tại xã Đắk Mil. Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố... nhằm tạo lòng tin để kêu gọi nhiều người góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, Thanh đã nhận hơn 10 tỷ đồng từ nhiều người dân rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo vietnamnet