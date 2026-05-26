Thủ đoạn của nam chủ tiệm cầm đồ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người

{title}
{publish}
{head}
Dưới chiêu bài huy động vốn kinh doanh và mua thanh lý tài sản cầm cố, một chủ tiệm cầm đồ ở Lâm Đồng đã lừa nhiều người góp hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh (25 tuổi, trú xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đặng Quốc Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng
Trước đó, đầu tháng 4/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc Thanh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thanh là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “SIN 8386” tại xã Đắk Mil. Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố... nhằm tạo lòng tin để kêu gọi nhiều người góp vốn.
Bằng thủ đoạn trên, Thanh đã nhận hơn 10 tỷ đồng từ nhiều người dân rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo vietnamnet
baophutho.vn Những ngày đầu hè, khi màn đêm buông xuống trên các tuyến đường liên thôn của xã Cao Dương, ánh đèn pin của lực lượng Công an xã vẫn miệt mài...
baophutho.vn Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở xã Lạc Sơn, tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông gây bụi bặm, xuống cấp mặt...
baophutho.vn Ngày 25/5, Công an xã Yên Lạc phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Vĩnh Tường, Đoàn xã Yên Lạc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc...
baophutho.vn Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo khó khăn,...
baophutho.vn Ngày 25/5, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Đỗ Công Hùng (SN 1995), Nguyễn Tiến Đạt (SN...
baophutho.vn Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao khiến nguy cơ cháy nổ có chiều hướng gia tăng, trong đó phần lớn xuất phát từ sự cố...
Chiều tối 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội...