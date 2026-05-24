Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc tại Mông Cổ

Trong khuôn khổ chương trình thăm hữu nghị và quảng bá địa phương tại Mông Cổ và Hàn Quốc, ngày 23/5, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ. Tham gia đoàn có lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh quà lưu niệm đĩa ngọc Đền Hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh cùng cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ đã dành cho đoàn Phú Thọ sự đón tiếp chân tình và ấm áp. Đây không chỉ là dịp để tỉnh trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác mà còn tăng cường tình cảm gắn bó giữa Phú Thọ với những người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước bạn.

Đồng chí Bùi Thị Minh cho biết, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới đang tập trung phát huy các lợi thế nổi bật để trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Bộ. Đồng chí mong Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, chính sách thương mại, môi trường đầu tư, nhu cầu tiêu dùng của Mông Cổ để các doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ có thể tiếp cận thị trường phù hợp hơn; đồng thời hỗ trợ kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đối tác của Mông Cổ nhằm mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ.

Với tinh thần đại đoàn kết đồng bào ta trong nước và nước ngoài, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh mong bà con kiều bào tại Mông Cổ tiếp tục sản xuất, kinh doanh thành công hơn nữa, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tích cực hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam và của tỉnh Phú Thọ như chè, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, hàng dệt may, nông sản chất lượng cao... vào thị trường Mông Cổ.

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Mông Cổ rất vui mừng trước thành tựu tỉnh Phú Thọ đạt được, sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trong chương trình công tác, ngày 25/5, đoàn công tác của tỉnh sẽ hội đàm với tỉnh Tuv, bàn thảo thống nhất về thỏa thuận hợp tác mới với tỉnh Phú Thọ trên cơ sở kế thừa, phát huy biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thâu và tỉnh Hòa Bình đã ký kết năm 2018.

Dư Hồng Quảng