Siết chặt xe tải trọng lớn tại xã Lạc Sơn

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở xã Lạc Sơn, tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông gây bụi bặm, xuống cấp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý. Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xe quá tải, quá khổ hoạt động phức tạp, Công an xã Lạc Sơn đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Quyết liệt sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo ghi nhận, xã Lạc Sơn có nhiều tuyến đường phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng, nông lâm sản nên lượng xe tải trọng lớn lưu thông khá nhiều, nhất là vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối. Một số phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu, gây hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, sáng ngày 26/3, tại Km106+450 trên quốc lộ 12B, đoạn qua địa phận phố Lâm Hóa 1, xã Lạc Sơn, xe ô tô tải chở đất mang biển kiểm soát 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982, trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Yên Thủy. Khi đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè trúng một ô tô con 4 chỗ và một xe mô tô đang di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn thương tâm đã làm 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô tải kéo theo rơ mooc tại địa phận phố Lâm Hoá 1, xã Lạc Sơn.

Cơ quan chức năng tỉnh đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế xe tải liên quan. Vụ việc không chỉ gây bàng hoàng cho người dân địa phương mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ các phương tiện chở vật liệu trọng tải lớn hoạt động trên địa bàn.

Sau vụ tai nạn, Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các tuyến đường thường xuyên có xe tải lưu thông, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao.

Công an xã cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương siết chặt kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng đường bộ. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổng rà soát, kiểm tra các phương tiện xe tải tự đổ và xe sơ-mi rơ-moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên hoạt động trên địa bàn.

Qua rà soát, các xe trong danh sách trên địa bàn xã 100% là xe chính chủ, không có phương tiện không chính chủ, không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 15 phương tiện. Kết quả kiểm tra có 13 xe đúng thông tin đăng ký, kích thước thành thùng đúng quy định, biển số lắp đúng quy định; 14 xe còn niên hạn sử dụng.

Các xe đầu kéo kéo theo xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tại trên địa bàn đều đã lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình và hoạt động bình thường. Cơ quan công an đã yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng, che chắn hàng hóa đối với chủ xe và doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn xã Lạc Sơn

Ông Bùi Văn Nam, người dân phố Lâm Hóa 1 chia sẻ: “Trước đây nhiều xe chở đất, đá chạy tốc độ cao, bụi bay mù mịt, đường xuống cấp rất nhanh, nhất là sau vụ tai nạn lật xe chở đất khiến 2 người tử vong, người dân chúng tôi rất lo lắng. Từ khi lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý xe quá tải, xe chạy nhanh tình trạng này giảm rõ rệt, người dân đi lại an toàn hơn

Nâng cao ý thức chấp hành của chủ phương tiện

Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý, Công an xã Lạc Sơn còn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ xe, lái xe và người dân. Các nội dung về chấp hành tải trọng phương tiện, che chắn hàng hóa, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông được lồng ghép trong các buổi họp xóm, sinh hoạt khu dân cư.

UBND xã Lạc Sơn cũng đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an rà soát các tuyến đường xuống cấp, cắm biển hạn chế tải trọng tại một số khu vực không bảo đảm điều kiện cho xe tải lớn lưu thông. Đồng thời yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ bãi vật liệu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về vận tải hàng hóa, không để xảy ra tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải gây mất an toàn giao thông.

Thượng tá Bùi Văn Huy - Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết: “Chúng tôi tập trung tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Công an xã đã sát sao trong công tác thu thập, đối chiếu, kiểm tra và tổng hợp số liệu tương đối đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác quản lý và báo cáo. Đặc biệt, đối với xe tải trọng lớn hoạt động vào giờ cao điểm hoặc gây mất an toàn giao thông sẽ kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không để phát sinh nguy cơ gây tai nạn giao thông”.

Theo quy định mới tại Thông tư 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, lực lượng Công an cấp xã được tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Công an xã Lạc Sơn phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra xe có tải trọng tự 15 tấn trở lên trên địa bàn.

Việc siết chặt quản lý xe tải trọng lớn không chỉ góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an xã Lạc Sơn cùng chính quyền địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đang từng bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Đinh Thắng