Công an xã Yên Lạc phối hợp tuyên truyền kỹ năng an toàn dịp hè

Ngày 25/5, Công an xã Yên Lạc phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Vĩnh Tường, Đoàn xã Yên Lạc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và Trường THCS thị trấn Yên Lạc (xã Yên Lạc) tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi dịp hè năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là việc đổi mới hình thức tuyên truyền với sự tham gia của Tiktoker Hải He (người sáng tạo, sản xuất và chia sẻ các video ngắn trên nền tảng mạng xã hội TikTok), giúp chuyển tải các quy định pháp luật thông qua những tình huống thực tế, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Qua đó, các em được trực tiếp tham gia phân tích, đánh giá hành vi vi phạm và đề xuất cách xử lý, tạo không khí học tập sôi nổi, dễ tiếp thu.

Cán bộ Công an xã và Tiktoker Hải He (áo đen) hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Với mục tiêu giúp học sinh có thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước kỳ nghỉ hè, Ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền theo công thức “3 cùng, 4 phòng, 5 tránh”. Trong đó, “3 cùng” gồm: Cùng vui chơi, cùng học tập, cùng làm; “4 phòng” gồm: phòng ngừa ngã, điện giật, bỏng, ngộ độc; “5 tránh” gồm: Tránh xa ao, hồ, sông, suối nguy hiểm; không bơi ở nơi thiếu sự giám sát của người lớn; không lội qua khu vực nước chảy xiết; không trèo cây, đùa nghịch ở nơi nguy hiểm; tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn, hóa chất, vật dễ cháy nổ.

Tiktoker Hải He cùng các em học sinh Trường THCS thị trấn Yên Lạc tham gia tiểu phẩm về an toàn giao thông, tạo hứng thú và thu hút sự theo dõi của đông đảo học sinh.

Sự hài hước của Tiktoker Hải He khiến học sinh hào hứng tranh luận, chỉ ra những lỗi sai trong tình huống giả định, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tại chương trình, học sinh được tham gia xử lý các tình huống giả định về vi phạm trật tự an toàn giao thông như: Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm chở con đi học; học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an xã và sự phối hợp của Tiktoker Hải He, các em học sinh đã tích cực trao đổi, nhận diện lỗi vi phạm và liên hệ với các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Học sinh Trường THCS thị trấn Yên Lạc ký cam kết thực hiện cùng, 4 phòng, 5 tránh trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền về giao thông, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Vĩnh Tường cùng cán bộ y tế địa phương đã phổ biến cho học sinh các kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn, cách xử lý khi gặp sự cố và hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp trường hợp đuối nước.

Thông qua hoạt động ngoại khóa, học sinh Trường THCS thị trấn Yên Lạc không chỉ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trong dịp hè mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Kim Liên