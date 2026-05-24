Công an tỉnh Phú Thọ công bố 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.
Lực lượng chức năng thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.
Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm; đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra.
Thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm trước ngày 29/5/2026. Sau thời hạn trên, nếu các cá nhân, tổ chức không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Các cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn, giải quyết.
Danh mục các thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là giả:
