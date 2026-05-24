Phường Việt Trì triển khai dự án 85 tỉ đồng “thay áo” quảng trường Hùng Vương

Quảng trường Hùng Vương tại phường Việt Trì sẽ được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí, đài phun nước, hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực.

Toàn cảnh quảng trường Hùng Vương tại phường Việt Trì. Ảnh: Tùng Vy

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì trước đây.

Với vị trí nằm ở khu vực trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Phú Thọ, nhiều trụ sở cơ quan đầu não của tỉnh đang đặt tại phường Việt Trì như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành...

Cùng với đó, phường Việt Trì có một địa điểm mang tính biểu tượng đó là quảng trường Hùng Vương. Đây là nơi tổ chức những sự kiện lớn như khai mạc Lễ hội Đền Hùng, các chương trình nghệ thuật, chợ tết, các sự kiện văn hóa - thể thao...

Một sự kiện tổ chức tại quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Tô Công

Dự án “Hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí, đài phun nước khu vực Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” được UBND phường Việt Trì phê duyệt từ ngày 22.12.2025 theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND.

Đây là dự án thuộc Nhóm C, có tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Việt Trì làm Chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 22.5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Việt Trì có thông báo mời thầu cho “Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình” của dự án.

Gói thầu số 03 được đấu thầu rộng rãi qua mạng, có giá 80 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Thọ, ngân sách phường Việt Trì và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong thời gian tới, sau khi gói thầu nêu trên hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu sẽ triển khai thi công hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí, đài phun nước tại khu vực quảng trường Hùng Vương.

Theo hồ sơ dự án, quy mô đầu tư xây dựng của gói thầu gồm:

Hệ thống nhạc nước âm sàn được xây dựng trên khuôn viên quảng trường tổng diện tích xây dựng khoảng 3.400m2 với hệ thống gồm: Khoảng 1000 vòi phun tạo hình, khoảng 1.000 bơm chìm, hơn 1.000 đèn LED và các hệ thống tủ điện điều khiển, dây cáp điện, máy tính, âm thanh...

Hệ thống đài phun nước hình elip (gồm 2 đài) đối xứng hai bên quảng trường có tổng quy mô xây dựng khoảng 1.500m2 phối hợp với các hệ thống gồm: Vòi phun tạo hình; bơm chìm 3 pha và bơm chìm; đèn LED và tủ điện điều khiển, máy tính công nghiệp, dây cáp điện...

Chợ hoa xuân Việt Trì được tổ chức hàng năm mỗi dịp tết đến, xuân về tại khu vực quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Tô Công

Ngoài ra, nhà thầu sẽ thi công cải tạo, trồng, bố trí cây xanh nhằm tạo sự hài hòa cho tổng thể kiến trúc khu vực dự án; lắp đặt các tiện ích công cộng, trạm biến áp phục vụ cho dự án và một số hạng mục phụ trợ khác.

Thời gian hoàn thành gói thầu là 200 ngày.

Theo chủ đầu tư, mục tiêu của dự án là tạo ra một công trình điểm nhấn cho khu vực, nơi hội tụ, giao thoa văn hóa vùng miền, là “trái tim” của các sự kiện lớn mang tầm Quốc gia như Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Festival về nguồn, các chương trình nghệ thuật, thể thao và lễ hội văn hóa dân tộc.

