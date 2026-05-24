Công an xã Nật Sơn kịp thời cứu người dân trong tình huống đặc biệt nguy hiểm

Chiều 23/5/2026, Công an xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời triển khai lực lượng, phối hợp cùng quần chúng nhân dân giải cứu an toàn một người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định, đứng trên cây cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an xã Nật Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông đang đứng trên cành cây cao tại tuyến đường X2 thuộc địa bàn xã trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không ổn định. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an xã đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đưa ông B. V. V. xuống mặt đất.

Sau gần hai giờ kiên trì vận động, đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, ông B.V.V đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, Công an xã tiếp tục phối hợp cùng gia đình đưa ông đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe.