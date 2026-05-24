Công an xã Nật Sơn kịp thời cứu người dân trong tình huống đặc biệt nguy hiểm

{title}
{publish}
{head}
Chiều 23/5/2026, Công an xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời triển khai lực lượng, phối hợp cùng quần chúng nhân dân giải cứu an toàn một người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định, đứng trên cây cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an xã Nật Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông đang đứng trên cành cây cao tại tuyến đường X2 thuộc địa bàn xã trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không ổn định. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an xã đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Lực lượng chức năng đưa ông B. V. V. xuống mặt đất.
Sau gần hai giờ kiên trì vận động, đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, ông B.V.V đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, Công an xã tiếp tục phối hợp cùng gia đình đưa ông đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe.
Lực lượng chức năng triển khai giải cứu ông B. V. V.
Qua xác minh ban đầu, người này được xác định là ông B.V.V, sinh năm 1973, trú tại xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ, có tiền sử mắc bệnh động kinh. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ông B.V.V đang đứng trên cành cây nhỏ ở độ cao khoảng 15 mét so với mặt đường. Do tinh thần không ổn định, người này liên tục có biểu hiện kích động, khiến tình huống trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Trước nguy cơ có thể xảy ra sự việc đáng tiếc, Công an xã Nật Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Ban Quản lý xóm và người dân triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức căng đệm, rải rơm dày phía dưới khu vực người đàn ông đứng nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương nếu xảy ra sự cố; đồng thời cử cán bộ tiếp cận gần hiện trường để kiên trì vận động, trấn an tinh thần, tránh gây kích động tâm lý.
Cán bộ Công an xã trấn an tinh thần ông B. V. V.
Việc kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và giải cứu thành công người dân trong tình huống nguy hiểm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tận tụy của lực lượng Công an xã Nật Sơn trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân. Qua đó góp phần ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.
Theo congan.phutho.gov.vn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.
baophutho.vn Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố hai nữ sinh liên quan vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.
baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa, song vẫn còn đó những người con chưa thể trở về với đất mẹ, những phần mộ chưa được gọi tên. Hưởng ứng chiến dịch 500...
baophutho.vn Sáng 23/5, một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà số 56, Khu đô thị Chùa Hà, phường Vĩnh Phúc. Đám cháy nghi ngờ do bị chập điện, làm bén lửa vào ghế...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy đảm nhiệm các chức danh Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã, phường, thời gian qua, tỉnh Phú...
baophutho.vn Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 học sinh của Trường Cao...
baophutho.vn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 14 vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND 6 xã trên địa bàn (Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Pheo, Tiền...