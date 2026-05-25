Phường Việt Trì quyết liệt lập lại trật tự đô thị

Là phường trung tâm của tỉnh, phường Việt Trì luôn xác định công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Thời gian qua, phường đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm lập lại TTĐT, tạo chuyển biến rõ nét về mỹ quan và nếp sống văn minh trên địa bàn.

Công an phường Việt Trì và lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm khu vực quảng trường Hùng Vương.

Đồng chí Phan Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Trì cho biết, việc lập lại TTĐT, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường không chỉ nhằm giải quyết những tồn tại trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Trên cơ sở rà soát thực tế, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về TTĐT và an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm như nút giao thông Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Quảng trường Hùng Vương, các tuyến phố chính, khu vực chợ, chợ cóc, chợ tạm, trường học và bệnh viện. Các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trái phép đều được nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Khu dân cư Tân Việt là địa bàn trung tâm của phường, tập trung nhiều cơ quan, đơn vị trọng yếu của tỉnh và đông hộ kinh doanh buôn bán quanh hồ Công viên Văn Lang, đường Trần Phú. Mặc dù đã được quy hoạch vào các điểm kinh doanh cố định, song vẫn còn tình trạng một số hộ không chấp hành quy định về vị trí, thời gian hoạt động, thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và sử dụng đúng mục đích không gian công cộng.

Anh Nguyễn Văn Chiến, hộ kinh doanh trên đường Trần Phú chia sẻ: “Khi vỉa hè thông thoáng, giao thông thuận tiện hơn thì khách đến mua hàng cũng yên tâm hơn. Tôi đồng tình và sẵn sàng chấp hành để giữ gìn trật tự, mỹ quan và vệ sinh chung.”

Trong đợt ra quân lần thứ ba về kiểm tra, xử lý vi phạm TTĐT và an toàn giao thông, lực lượng chức năng của phường đã tập trung xử lý tại các khu vực như Công viên Văn Lang, Quảng trường Hùng Vương, chợ đầu mối Việt Trì cùng các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Tất Thành... Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập 3 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 3 trường hợp; đồng thời tuyên truyền, vận động gần 20 trường hợp ký cam kết không tái phạm.

Do là phường trung tâm với mật độ dân cư, phương tiện và hoạt động kinh doanh lớn nên công tác quản lý TTĐT còn gặp nhiều khó khăn, áp lực. Tuy nhiên, phường Việt Trì vẫn duy trì thường xuyên các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Công viên Văn Lang và nhiều tuyến đường trọng điểm.

Mới đây, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 5 trường hợp, cho ký cam kết 7 trường hợp và lập biên bản xử phạt 1 trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, kiểm tra trật tự xây dựng đối với 8 hộ dân có giấy phép xây dựng, kịp thời phát hiện và yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép theo quy định.

Bên cạnh đó, phường còn phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại khu vực đường Phù Đổng; tuyên truyền người dân dọn dẹp cây cảnh, giữ gìn vệ sinh trên các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai... Các đợt ra quân giữ gìn TTĐT cũng được duy trì thường xuyên từ 18 giờ đến 22 giờ hằng ngày nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Trì Phan Thanh Dương nhấn mạnh, việc lập lại trật tự vỉa hè và chỉnh trang đô thị là chủ trương đúng đắn, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp và an toàn cho người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự chung tay, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân, góp phần xây dựng phường Việt Trì ngày càng khang trang, văn minh và phát triển bền vững.

Ngọc Tuấn