Khởi tố vụ án liên quan học sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường

Chiều tối 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội “cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi “cố ý gây thương tích” với các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan trong vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi nắm thông tin sự việc nam sinh Đ.M.H (lớp 8, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh, Lâm Đồng) tự tử tại nhà riêng, nghi do bạo lực học đường trong thời gian dài, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Di Linh khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định, nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V (cùng lớp với em Đ.M.H) cầm đầu, đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H (khoảng 7 đến 8 lần tại lớp học và trong khuôn viên trường). Không chỉ hành hung, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc em Đ.M.H và một học sinh khác là V.Đ.N.M nộp tiền “bảo kê”, mỗi ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ việc, N.H.V vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

Thông tin từ gia đình em Đ.M.H, ngày 16/5, người thân phát hiện em H tự tử tại nhà và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, H nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, đe dọa và phải cung cấp tiền mỗi ngày cho một học sinh; không có tiền, H phải đi nhặt ve chai bán để nộp. Sự việc sau đó được gia đình kêu cứu chính quyền và cơ quan chức năng địa phương.

Em Đ.M.H. đang được điều trị tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xác định, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh, phụ huynh và đề nghị chính quyền xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình em H.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo nhandan.vn