Kịp thời xử lý đám cháy, đưa người ra ngoài an toàn

Sáng 23/5, một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà số 56, Khu đô thị Chùa Hà, phường Vĩnh Phúc. Đám cháy nghi ngờ do bị chập điện, làm bén lửa vào ghế sofa và có nguy cơ lan rộng.

Nhờ được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, chủ nhà đã phát hiện đám cháy và kéo người ra ngoài ban công, hô hoán báo cháy để người dân xung quanh hỗ trợ. Người dân đã nhanh chóng báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số máy 114; đồng thời, tổ chức chữa cháy và đưa được hai nạn nhân xuống đất an toàn.

Chưa đầy 5 phút tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, xử lý hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập tắt đám cháy.

Từ tình huống thực tế này cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác tuyên truyền, trải nghiệm và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố cho người dân khi có cháy nổ xảy ra đã góp phần phát huy hiệu quả phương châm “thời gian vàng - 5 phút đầu” trong chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Đặng Thưởng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đám cháy Vĩnh Phúc Xử lý Khu đô thị Chập điện Nguy cơ Vụ cháy an toàn Kiến thức
2026-05-22 14:33:00

baophutho.vn Những ngày đầu hè, khi gió Lào bắt đầu thổi rát mặt, nắng như đổ lửa xuống những cánh rừng trên địa bàn xã Cao Sơn cũng là lúc công tác phòng...

