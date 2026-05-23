Kịp thời xử lý đám cháy, đưa người ra ngoài an toàn

{title}
{publish}
{head}
Sáng 23/5, một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà số 56, Khu đô thị Chùa Hà, phường Vĩnh Phúc. Đám cháy nghi ngờ do bị chập điện, làm bén lửa vào ghế sofa và có nguy cơ lan rộng.
Nhờ được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, chủ nhà đã phát hiện đám cháy và kéo người ra ngoài ban công, hô hoán báo cháy để người dân xung quanh hỗ trợ. Người dân đã nhanh chóng báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số máy 114; đồng thời, tổ chức chữa cháy và đưa được hai nạn nhân xuống đất an toàn.
Chưa đầy 5 phút tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, xử lý hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Vụ việc không gây thiệt hại về người.
Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập tắt đám cháy.
Từ tình huống thực tế này cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác tuyên truyền, trải nghiệm và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố cho người dân khi có cháy nổ xảy ra đã góp phần phát huy hiệu quả phương châm “thời gian vàng - 5 phút đầu” trong chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Đặng Thưởng
baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa, song vẫn còn đó những người con chưa thể trở về với đất mẹ, những phần mộ chưa được gọi tên. Hưởng ứng chiến dịch 500...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy đảm nhiệm các chức danh Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã, phường, thời gian qua, tỉnh Phú...
baophutho.vn Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 học sinh của Trường Cao...
baophutho.vn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 14 vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND 6 xã trên địa bàn (Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Pheo, Tiền...
baophutho.vn Những ngày đầu hè, khi gió Lào bắt đầu thổi rát mặt, nắng như đổ lửa xuống những cánh rừng trên địa bàn xã Cao Sơn cũng là lúc công tác phòng...
baophutho.vn Trong những ngày nghỉ lễ dài ngày, khi nhiều lao động đi làm ăn xa trở về quê sum họp cùng gia đình thì cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Mai lại...
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp chặt chẽ với công an nhiều phường, xã ở khu vực phía đông, bắt 17 đối tượng liên...