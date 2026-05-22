Truy quét “vòi bạch tuộc” ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt 17 đối tượng ở nhiều địa bàn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp chặt chẽ với công an nhiều phường, xã ở khu vực phía đông, bắt 17 đối tượng liên quan ma túy.

Các đối tượng trong đường dây ma túy ở nhiều xã, phường vừa bị PC04 và công an các xã, phường triệt phá.

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh trật tự và làm sạch địa bàn, PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp công an các xã, phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Châu Pha và Kim Long để truy quét tận gốc, chặt các “vòi bạch tuộc” ma túy.

Mới đây nhất, tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng của một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên tỉnh, liên địa bàn. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng H.T. D. (sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố Suối Nhum, phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) là đầu mối cộm cán, chuyên cung cấp ma túy cho nhiều con nghiện. Đối tượng này còn tinh vi biến nhà riêng của mình thành địa điểm ẩn náu, đồng thời cung cấp sẵn dụng cụ để các con nghiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường nói trên tiến hành truy quét, đồng loạt mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi như thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử và liên tục thay đổi địa điểm giao nhận ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với 17 đối tượng, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 15 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã tiến hành lập hồ sơ, đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Chiến công này là minh chứng rõ nét cho thấy sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả và quyết tâm cao độ của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Lực lượng công an khuyến cáo nghiêm khắc rằng mọi hành vi bao che, chứa chấp hay tiếp tay cho tội phạm ma túy đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đồng thời, kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Cơ quan Công an cam kết danh tính và thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo nhandan.vn