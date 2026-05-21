Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 168 giúp dân “cứu” lúa ngập

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hàng loạt diện tích lúa của Nhân dân xã Hoàng Cương bị ngập úng, đổ rạp, có thể gây thiệt hại nặng nề nếu không được thu hoạch kịp thời.

Trước tình hình trên, cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã, các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 168 đã huy động lực lượng, khẩn trương ra quân hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa.

Trên khắp các cánh đồng còn ngập nước, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng bà con Nhân dân ngâm mình giữa ruộng sâu, khẩn trương gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nơi tập kết đã để lại nhiều xúc động đẹp trong lòng người dân địa phương.

Dù thời tiết không thuận lợi, công việc nặng nhọc, vất vả, nhưng tất cả đều chung một quyết tâm cố gắng “cứu” lấy thành quả lao động của Nhân dân.

Sự vào cuộc kịp thời của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng quân sự đã tiếp thêm niềm tin, động viên bà con vượt qua khó khăn.

Những giọt mồ hôi trên đồng ruộng hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ mùa màng, mà còn làm sáng đẹp hơn hình ảnh người lính trong lòng Nhân dân, tô thắm thêm tình đoàn kết gắn bó quân - dân bền chặt nơi quê hương Hoàng Cương.

Minh Tự


