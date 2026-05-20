Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động tố tụng hình sự và quản lý, giải quyết các vụ việc.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, Viện KSND hai cấp thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu chống oan, sai và không để bỏ lọt tội phạm. Mọi hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện đều được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã kiểm sát 2.256 tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó có 1.613 tin mới, tăng 195 tin, tương đương 14% so với cùng kỳ. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.839 tin, đạt tỷ lệ 81,5%.

Thông qua công tác kiểm sát, Viện KSND hai cấp đã ban hành 1.658 yêu cầu kiểm tra, xác minh; 84 kiến nghị, gồm 49 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 35 kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Các kiến nghị đều được tiếp thu, khắc phục kịp thời. Ngoài ra, Viện kiểm sát đã ban hành 8 yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong các vụ việc tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Phú Thọ phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 1 và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự xét xử theo hình thức trực tuyến.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, Viện KSND hai cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng ngay từ giai đoạn khởi tố; tăng cường kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam; chủ động đề ra yêu cầu điều tra, tích cực tham gia hỏi cung và trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện KSND hai cấp đã ban hành 42 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, tăng 4 kiến nghị so với cùng kỳ; đồng thời ban hành 30 kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các kiến nghị đều được tiếp thu, sửa chữa nghiêm túc.

Trong giai đoạn truy tố, tỷ lệ án Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát là 0%, vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. VKSND tỉnh đã ban hành 6 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng cáo trạng đối với các đơn vị VKSND khu vực. Đối với công tác công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, tỷ lệ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát tiếp tục được giữ ở mức 0%, thể hiện rõ chất lượng thực hành quyền công tố ngày càng được nâng cao.

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, tổng số việc phải thi hành là trên 20.200 việc với số tiền hơn 6.050 tỷ đồng. Đến nay, đã thi hành xong 7.475 việc với số tiền trên 618 tỷ đồng; số việc còn phải thi hành đều trong thời hạn luật định. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND hai cấp đã ban hành 5 kháng nghị đối với cơ quan thi hành án dân sự và 36 kiến nghị đối với cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án cùng các cơ quan hữu quan. Các kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận và khắc phục đầy đủ.

Đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, công tác kiểm sát tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm việc giải quyết đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Cùng với đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động nghiệp vụ. 100% đơn vị Viện KSND hai cấp cập nhật dữ liệu vụ việc, vụ án hình sự trên nền tảng QLAHS bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Đến nay, toàn ngành đã số hóa 1.125 hồ sơ vụ án; xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 886 hồ sơ; trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại 97 phiên tòa. Đặc biệt, 100% cơ sở hỏi cung bị can đã được trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong hoạt động tố tụng.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò của Viện KSND hai cấp tỉnh trong công tác bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, hạn chế oan, sai và không để bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Huy Thắng