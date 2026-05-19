Chủ động, kịp thời ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 19/5, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 8647/UBND-NN8 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo lốc, sét, gây thiệt hại về người và ngập cục bộ tại một số đô thị, ngầm tràn, sạt lở một số vị trí đường giao thông khu vực miền núi. Dự báo tình hình thời tiết nguy hiểm có khả năng kéo dài đến ngày 21/5.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Văn bản số 15/BCĐ-BNNMT ngày 18/5/2026.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các địa phương để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc; tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết đất về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi theo số điện thoại 0210.3846.521.

UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền để giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người dân.

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh chủ động rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực xảy ra thiên tai, sự cố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa nước và các cơ quan liên quan triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn công trình, khu vực xung yếu; chủ động phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn dân cư khu vực hạ du hồ chứa, vùng ven sông, suối...

UBND các xã, phường chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, nhất là khu vực ven sông, suối, taluy, sườn dốc, khu dân cư ở vùng thấp trũng, khu vực đang thi công công trình, khai thác khoáng sản, hồ đập, ngầm tràn, cầu tràn, điểm giao thông xung yếu; có phương án cảnh báo, canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; khuyến cáo người dân không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không trú tránh dưới cây cao, cột điện, công trình không bảo đảm an toàn khi có dông, lốc, sét.

Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao; kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm; bảo đảm hậu cần, y tế, an ninh trật tự tại nơi sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”.

P.V (t/h)