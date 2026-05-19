Hiểm họa từ việc phơi rơm rạ, nông sản trên đường giao thông

Mỗi mùa thu hoạch lúa và nông sản, trên nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, thậm chí cả quốc lộ, không khó để bắt gặp hình ảnh lúa, rơm rạ, ngô, sắn... được người dân trải kín mặt đường để hong phơi. Việc tận dụng mặt đường làm sân phơi tuy giúp tiết kiệm diện tích, tận dụng nắng tự nhiên để bảo quản nông sản nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy, tình trạng phơi rơm rạ, nông sản trên đường không còn là chuyện nhỏ hay cá biệt ở một vài địa phương mà đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều vùng nông thôn. Những đống rơm rạ trải dài, những lớp thóc phủ kín mặt đường khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp, mặt đường trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ người điều khiển phương tiện bị mất lái, ngã xe. Không ít trường hợp còn dựng gạch đá, cọc tre, vật cản để che chắn khu vực phơi, gây khuất tầm nhìn và cản trở giao thông nghiêm trọng.

Người dân xã Hy Cương thu dọn lúa phơi trên mặt đường sau khi được lực lượng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở.

Tại xã Tiên Lữ, chỉ từ cuối tháng 4 đến nay đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Đáng chú ý, có 2 trong số 3 vụ va chạm liên quan đến việc người dân phơi rơm rạ trên lòng, lề đường sau thu hoạch lúa. Những con số này là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm từ một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề.

Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao nhận thức của người dân. UBND xã Tiên Lữ đã chỉ đạo các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyệt đối không phơi thóc, rơm rạ hoặc đặt vật cản trên lòng, lề đường.

Cùng với đó, Ban An toàn giao thông xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể; vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, đưa việc chấp hành an toàn giao thông trở thành tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng công an cơ sở còn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm để kịp thời nhắc nhở, xử lý. Với các trường hợp vi phạm lần đầu, lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền, yêu cầu thu dọn ngay rơm rạ, trả lại mặt đường thông thoáng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm nhiều lần sẽ bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản trên đường bộ có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp đặt vật cản, gây cản trở giao thông hoặc làm mất an toàn giao thông đường bộ có thể bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Tạ Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Hy Cương cho biết: “Xã Hy Cương có 23 khu dân cư, địa bàn có tuyến quốc lộ 2 đi qua, cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên khu thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vào mùa thu hoạch, tình trạng người dân tận dụng lòng, lề đường để phơi rơm rạ, thóc lúa vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để hạn chế tình trạng này, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Hội Nông dân và các khu dân cư tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không phơi rơm rạ, thóc lúa trên các tuyến đường giao thông.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an xã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm để kịp thời nhắc nhở, xử lý theo quy định. Cán bộ, chiến sĩ công an xã cũng trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu gom, dọn dẹp rơm rạ trên mặt đường, góp phần bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người tham gia giao thông.

Thời gian tới, Công an xã Hy Cương sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhằm từng bước chấm dứt tình trạng phơi rơm rạ, thóc lúa trên đường giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn”.

An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của mỗi người dân. Để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa, rơm rạ; không đặt vật cản gây nguy hiểm cho người đi đường; không đốt rơm rạ gây khói bụi, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Mỗi tuyến đường thông thoáng, an toàn không chỉ góp phần bảo đảm giao thông thuận lợi mà còn thể hiện nếp sống văn minh, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Chấm dứt tình trạng phơi rơm rạ, nông sản trên đường chính là góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.

Lệ Oanh