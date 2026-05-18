Đảng bộ Sư đoàn 304 trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng 18/5, Đảng bộ Sư đoàn 304, Quân khu 2 tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn.

Với 34 năm tuổi quân, 30 năm tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh đã trải qua nhiều cương vị công tác từ cơ sở đến cấp trung đoàn, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đại tá Vũ Mạnh Hùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Ngọc Cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Mạnh Hùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 nhấn mạnh, 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh trong Quân đội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chỉ huy Sư đoàn tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Ngọc Cảnh.

Xúc động trước danh hiệu cao quý được Đảng trao tặng, Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kim Liên