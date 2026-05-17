Công an sẽ xử lý các trường hợp cố tình phơi lúa, rơm rạ trên đường

Công an phát hiện, nhắc nhở 18 hộ dân có hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên lòng, lề đường giao thông và yêu cầu khẩn trương thu dọn, trả lại mặt đường thông thoáng.

Theo thông tin từ Công an xã Hiền Quan (Phú Thọ), một số tuyến đường liên thôn, liên xã xảy ra tình trạng người dân đưa máy tuốt lúa liên hoàn ra hoạt động trên lòng đường, tập kết nông sản, rơm rạ và phương tiện phục vụ thu hoạch gây cản trở giao thông.

Công an xã Hiền Quan yêu cầu người dân thu dọn rơm rạ, lúa phơi trên mặt đường giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Phơi thóc, lúa trên mặt đường không chỉ làm thu hẹp phần đường lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm chiều tối hoặc khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Rơm rạ và thóc lúa phơi trên đường có thể gây trơn trượt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Công an xã Hiền Quan thành lập các tổ tuần tra lưu động, tập trung kiểm tra trên các tuyến đường thường xuyên phát sinh vi phạm. Qua đó phát hiện, nhắc nhở 18 hộ dân có hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên lòng, lề đường và yêu cầu khẩn trương thu dọn, trả lại mặt đường thông thoáng.

Cùng với tuyên truyền, vận động, công an cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái diễn nhiều lần nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công an nhắc nhở người dân phơi lúa trên mặt đường. Ảnh: Công an cung cấp

Trong khi đó, Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) cử lực lượng trực tiếp xuống từng hộ gia đình để nhắc nhở, vận động người dân ký cam kết không vi phạm. Nội dung cam kết nêu rõ trách nhiệm của từng hộ trong việc không sử dụng lòng, lề đường làm nơi phơi thóc, lúa, rơm rạ; đồng thời tự giác thu dọn ngay khi phát hiện vi phạm. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Điều 12 Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt tiền 200.000-250.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ có thể bị xử phạt 6-8 triệu đồng.

CSGT khuyến cáo người dân không sử dụng lòng, lề đường để phơi thóc, rơm hay nông sản; không đặt gạch đá, vật dụng che chắn gây cản trở giao thông; không đốt rơm rạ gây khói bụi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

