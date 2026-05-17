Khởi tố vụ án nhóm đi ôtô Lexus đánh hai cô gái ở Hà Nội

{title}
{publish}
{head}
Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ hai cô gái bị nhóm người đi ôtô Lexus hành hung trên vỉa hè vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong thang máy.
Vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu đã được công an thành phố Hà Nội khởi tố để điều tra.
Cảnh hành hung được người dân quay lại. Ảnh: Cắt từ video
Đồng thời, công an cũng triệu tập 6 người liên quan từ 25 đến 44 tuổi lên để lấy lời khai.
Trước đó, tối 14/5, hai cô gái đang đi trong thang máy tại tòa nhà ở phố Hoàng Cầu thì gặp một nhóm 4 người khác, 2 nam, 2 nữ. Hai bên sau đó lớn tiếng nói qua lại về một vấn đề chung chung.
Sau khi ra khỏi thang máy, hai cô gái bị một số người lao vào túm tóc, hành hung. Một số người dân thấy vậy nhảy vào can ngăn thì những người liên quan mới tạm dừng và lên xe Lexus rời đi.
Vụ việc mà công an đánh giá là “gây mất an ninh trật tự” được người dân quay video lại, đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.
Một số người bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp
Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn. Mọi người tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.
Theo vnexpress.net
baophutho.vn Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 tại các địa phương thuộc Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên đang được...
baophutho.vn Kỳ thi độc lập xét tuyển đại học chính quy năm 2026 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (phường Xuân Hòa) diễn ra từ ngày 16 - 18/5 thu hút...
baophutho.vn Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các điểm, bãi trông giữ xe gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng xấu đến an...
baophutho.vn Ngày 15/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện dân quân đối với Ban CHPTKV 4 - Vĩnh Yên.
baophutho.vn Ngày 15/5, UBND xã Nguyệt Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ cho các hộ kinh...
baophutho.vn Ngày 15/5, tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, Cụm thi đua số 1 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ gồm các đơn vị: Viện KSND khu vực 1,...
baophutho.vn Trong quá trình phát triển đô thị, việc bảo đảm trật tự đô thị không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm duy trì mỹ quan, an toàn giao thông mà còn...