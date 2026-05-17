Khởi tố vụ án nhóm đi ôtô Lexus đánh hai cô gái ở Hà Nội

Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ hai cô gái bị nhóm người đi ôtô Lexus hành hung trên vỉa hè vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong thang máy.

Vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu đã được công an thành phố Hà Nội khởi tố để điều tra.

Cảnh hành hung được người dân quay lại. Ảnh: Cắt từ video

Đồng thời, công an cũng triệu tập 6 người liên quan từ 25 đến 44 tuổi lên để lấy lời khai.

Trước đó, tối 14/5, hai cô gái đang đi trong thang máy tại tòa nhà ở phố Hoàng Cầu thì gặp một nhóm 4 người khác, 2 nam, 2 nữ. Hai bên sau đó lớn tiếng nói qua lại về một vấn đề chung chung.

Sau khi ra khỏi thang máy, hai cô gái bị một số người lao vào túm tóc, hành hung. Một số người dân thấy vậy nhảy vào can ngăn thì những người liên quan mới tạm dừng và lên xe Lexus rời đi.

Vụ việc mà công an đánh giá là “gây mất an ninh trật tự” được người dân quay video lại, đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Một số người bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp

Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn. Mọi người tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Theo vnexpress.net


