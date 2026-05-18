Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước cho trên 300 cán bộ, giáo viên, học sinh

Ngày 18/5, Công an xã Lương Sơn phối hợp với Trường THPT Lương Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước năm 2026 cho trên 300 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.
Tại buổi tuyên truyền, giáo viên và học sinh được phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; cách nhận biết khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, kênh mương... Hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước; kỹ năng, nguyên tắc an toàn khi bơi và các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước.
Công an xã Lương Sơn hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước.
Ngoài ra, các em học sinh còn được phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phân tích nguyên nhân, hậu quả của các hành vi vi phạm giao thông.
Thông qua tuyên truyền trực tiếp, trực quan với các hình ảnh, video minh họa sinh động, các tình huống thực tế, hoạt động hỏi đáp và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng, phòng ngừa tai nạn thương tích, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Đây cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã, nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Đinh Thắng
