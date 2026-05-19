Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương cầm đầu đường dây buôn bán caffeine

Gần 300 cán bộ chiến sỹ được huy động để triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển caffeine xuyên biên giới với số lượng đặc biệt lớn do ông Trần Phi Hùng – Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương cầm đầu.

Đối tượng Trần Phi Hùng.

Caffeine được ngụy trang trong vỏ bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

CQĐT xác định, từ những sơ hở trong việc này, Trần Phi Hùng – Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương đã dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Theo đó, từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, ông Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được “bơm ngược” lại vào các tài khoản của công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.

Số lượng lớn caffeine bị thu giữ.

Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐTTP về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan Vụ 4 - VKSND tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan vụ để phá án một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Với quan điểm “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”, Ban Chuyên án đã chỉ đạo đồng bộ các mũi trinh sát trong nước và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nước bạn Lào, hình thành thế trận tác chiến liên hoàn, xuyên biên giới.

300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án thường xuyên báo cáo Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, dựng chi tiết sơ đồ gia phả các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch của dòng tiền luân chuyển giữa các tài khoản, từ đó phát hiện ra đường đi của caffeine cũng như phương thức thủ đoạn của các đối tượng tại Lào.

Ngày 27/2, gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) phá án. Thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây; đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào.

Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây tội phạm, đến nay Cục CSĐTTP về ma túy đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ). Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Tang vật thu giữ.

Việc đấu tranh thành công chuyên án 135VL đã mang lại những kết quả rất tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào. Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cung cấp trong 2 tháng đầu năm 2026, sản phẩm tiền chất hóa chất của Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 1,2 triệu USD (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2025).

Theo thống kê của Bộ Công thương Lào, mặt hàng sản phẩm hóa chất của Lào nhập khẩu từ thế giới trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 76,52 triệu USD (giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Ghi nhận thành tích, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

