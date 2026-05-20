Ngăn chặn tình trạng sử dụng dao, kiếm gây thương tích

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương. Trước thực trạng đó, lực lượng công an cùng chính quyền cơ sở đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng hung khí gây thương tích.

Những mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Thông tin từ Công an xã Vĩnh An, đêm 18/4/2026 tại thôn Lực Điền, xã Vĩnh An, cháu N.H.G.B. (sinh năm 2010) cùng nhóm bạn đi mua điện thoại tại địa bàn xã Hội Thịnh. Trên đường quay về, nhóm của B gặp một nhóm khoảng 12 thanh thiếu niên, trong đó có đối tượng từng xảy ra mâu thuẫn cá nhân với B. Nhóm đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm, tuýp sắt gắn dao và dao phay. Khi phát hiện B có mặt trong nhóm đối phương, các đối tượng đã hô hào, kích động nhau truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, B bị vấp ngã tại khu vực ruộng và bị một đối tượng dùng kiếm chém nhiều nhát gây thương tích nặng.

Hậu quả, cháu B. bị thương tích nghiêm trọng ở tay và chân, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp Công an xã Vĩnh An khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, có thể thấy tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em; cần thường xuyên quan tâm, định hướng lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.

Công an xã Đà Bắc triệu tập nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí nguy hiểm như dao, kiếm gây thương tích trên địa bàn các xã, phường có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố 21 vụ với 44 bị can về tội cố ý gây thương tích liên quan đến việc sử dụng dao, kiếm tự chế. Đáng chú ý, phần lớn đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ tuổi trưởng thành.

Theo Thượng tá Hà Tuấn Long - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, nhiều thanh thiếu niên hiện nay thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc, dễ bị kích động, thích thể hiện bản thân. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ nhưng khi mang theo hung khí, hậu quả có thể trở nên rất nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm minh là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Cơ quan điều tra đã khởi tố, điều tra nhiều vụ việc sử dụng hung khí gây thương tích, còn một số trường hợp tỷ lệ thương tích thấp, bị hại từ chối giám định hoặc có đơn xin rút yêu cầu khởi tố nên Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố hoặc đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, hành vi sử dụng dao, kiếm gây thương tích cho người khác ngoài dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích còn có dấu hiệu của tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Huy Hoàng, nhiều vụ án cố ý gây thương tích hiện nay có tính chất manh động, đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý mà hành vi của mình gây ra. Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng dao có tính sát thương cao trái quy định, Viện KSND tỉnh đã ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm lĩnh vực này tới Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Lực lượng Công an vận động người dân không tàng trữ, mang theo, sử dụng dao sắc nhọn, hung khí nguy hiểm trái phép; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến khích người dân giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống bằng biện pháp hòa giải, đối thoại, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới mọi hình thức.

Công an xã Đông Thành tuyên truyền tới các cơ sở cơ khí trên địa bàn về công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hung khí tự chế.

Việc đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao cố ý gây thương tích là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay, thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, kiềm chế bản thân, ứng xử văn minh, chung tay xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

Khi các biện pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ cơ sở, cùng với sự chung tay của toàn xã hội, tình trạng sử dụng dao, kiếm gây thương tích sẽ từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đinh Thắng