Thanh lọc thị trường thuốc, mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng

Thời gian qua, tình trạng thuốc giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng, dược liệu không rõ nguồn gốc tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và môi trường kinh doanh. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt thanh lọc thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Quyết liệt truy quét các đường dây vi phạm

Điểm nổi bật trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây là sự chuyển biến mạnh mẽ từ xử lý nhỏ lẻ sang đấu tranh tận gốc các đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả quy mô lớn. Các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, gắn trách nhiệm quản lý nhà nước với từng địa bàn.

Điển hình như lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam tại khu Thanh Xuân, phường Việt Trì về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả vào tháng 7/2025. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ gần 5.000 sản phẩm kem chống nắng cùng hơn 8.600 mỹ phẩm khác như sữa rửa mặt, kem dưỡng, dầu gội... Kết quả giám định cho thấy chỉ số chống nắng SPF thực tế của sản phẩm chỉ đạt từ 4,2% - 26,6%, thấp xa so với mức công bố SPF 50+ trên bao bì.

Công an khám xét và thu giữ một số tang vật tại xưởng sản xuất mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tình trạng hàng giả, hàng nhập lậu còn len lỏi về các vùng nông thôn, miền núi. Vào tháng 10/2025, Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai (cửa hàng Ngọc Mai) tại xã Tu Vũ bày bán 100 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm thuốc và kem uốn nhuộm tóc. Toàn bộ số hàng vi phạm bị buộc tiêu hủy, chủ cơ sở bị xử phạt nghiêm theo quy định.

Tiếp đó, tháng 11/2025, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu tại xã Thổ Tang - địa bàn vốn được xem là trung tâm giao thương lớn của tỉnh.

Chỉ tính riêng trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời gian gần đây, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã thu hồi, tiêu hủy trên 1.900 sản phẩm vi phạm; xử phạt hành chính khoảng 200 triệu đồng. Trong quý I/2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục kiểm tra, xử lý 10 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu với số tiền xử phạt 138 triệu đồng, phần lớn liên quan đến mặt hàng mỹ phẩm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Bao bì, nhãn mác được làm giả gần như giống hoàn toàn hàng thật; nhiều đối tượng còn làm giả cả mã QR, tem chống hàng giả nhằm qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng. Đáng lo ngại, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng đang trở thành “điểm nóng” mới, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý ham giá rẻ, sính hàng ngoại để tiêu thụ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, hàng xách tay chưa qua kiểm định.

Hành động mạnh tay, không có “vùng cấm”

Trước thực trạng xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát toàn diện từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối đến hoạt động quảng cáo, kinh doanh trên môi trường mạng. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào hệ thống phân phối, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng với tinh thần hành động quyết liệt, không có “vùng cấm”.

Theo đó, ngành Y tế được giao giữ vai trò nòng cốt trong công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng lưu hành tại các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp phân phối dược trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát các sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường liên tục mở các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác kiểm tra được triển khai đồng bộ tại chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ, kho hàng, điểm trung chuyển cũng như các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. Các tổ công tác tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào nhóm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm làm đẹp và dược liệu y học cổ truyền.

Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm Nguyễn Thị Mai (cửa hàng Ngọc Mai) tại xã Tu Vũ.

Công an tỉnh tập trung đấu tranh chuyên sâu với các hành vi có dấu hiệu tội phạm. Nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng đã được tiếp nhận điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Các đường dây vận chuyển, tiêu thụ hàng giả liên tỉnh cũng được rà soát, triệt phá, qua đó tạo sức răn đe với các đối tượng vi phạm.

Cùng với xử lý vi phạm, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng; hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua hàng tại cơ sở uy tín và chủ động tố giác các hành vi vi phạm. Tổ chức ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh được khuyến khích đầu tư hệ thống tem điện tử thông minh, mã QR truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ thương hiệu và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Việc siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Ngọc Tuấn