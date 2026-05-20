Bế mạc và trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực Hòa Bình

Chiều 20/5, tại phường Hòa Bình, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức; lãnh đạo 46 xã, phường khu vực Hòa Bình.

Trong thời gian 2 ngày, hội thi diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm với sự tham gia của 46 thí sinh đến từ các xã, phường thuộc khu vực Hòa Bình. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiều phần thi được chuẩn bị công phu, thể hiện tư duy logic, kỹ năng thuyết trình tốt, dẫn chứng phù hợp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo sức thuyết phục cao.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi không chỉ là hoạt động sinh hoạt chuyên môn thiết thực mà còn là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng. Qua đó cho thấy chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng được nâng cao cả về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thông qua hội thi đã phát hiện, tôn vinh nhiều nhân tố tiêu biểu, xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, lựa chọn tham dự hội thi cấp tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị sau hội thi, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền; đổi mới phương pháp truyền đạt, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí yêu cầu Ban Xây dựng Đảng các xã, phường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Vũ Thị Nga, Đảng bộ xã Yên Thủy; 3 giải Nhì cho các thí sinh thuộc Đảng bộ các xã: Ngọc Sơn, Yên Phú, Lạc Sơn; 4 giải Ba; 11 giải Khuyến khích và 2 giải dành cho thí sinh cao tuổi nhất.

Ban Tổ chức cũng lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc đạt giải Nhất và giải Nhì tham dự Hội thi cấp tỉnh vào tháng 6/2026.

Hồng Duyên