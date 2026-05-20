Bản lĩnh người cầm lái

Mang nặng tư tưởng thù hằn cực đoan, tổ chức khủng bố Việt Tân thời gian qua liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mới đây, trên fanpage của tổ chức này xuất hiện nhiều bài viết như: “Một bình luận “vô hại” cũng khiến chính quyền run sợ”, “Công an, quân đội hùng mạnh nhưng chế độ vẫn sợ”... với những lập luận phi lý, thiếu căn cứ và đầy tính quy chụp.

Từ những vụ việc đơn lẻ, các thế lực chống phá cố tình suy diễn rằng trước các ý kiến trái chiều, Việt Nam đang “run sợ”, phải “huy động cả một bộ máy kiểm soát khổng lồ” để đối phó với những điều “vô hại”, hay “chính quyền sợ một người già 70 tuổi”... Đây không phải là cách nhìn khách quan, thiện chí mà chỉ là thủ đoạn quen thuộc nhằm đánh tráo bản chất sự việc, xuyên tạc tình hình, kích động dư luận.

Luận điệu xuyên tạc của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của ý chí độc lập, tự cường và tinh thần bất khuất. Từ những chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa đến các thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX đều khẳng định một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực xâm lăng nào. Kế thừa truyền thống ấy, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh của người cầm lái, kiên cường chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua muôn vàn thử thách, làm nên những mốc son chói lọi như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cùng những thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Hơn ai hết, các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân hiểu rõ rằng đã có thời điểm bộ máy ngụy quân, ngụy quyền với tiềm lực quân sự lớn mạnh, được hậu thuẫn bởi hàng trăm nghìn lính Mỹ và quân chư hầu cùng nhiều loại vũ khí hiện đại nhưng vẫn thất bại trước ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, thật phi lý khi cho rằng một đất nước có vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh lại phải “run sợ” trước vài luận điệu chống phá từ những phần tử phản động lưu vong hay các đối tượng bị lôi kéo bởi tư tưởng cực đoan, có hành vi đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng có hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việt Nam là quốc gia thượng tôn pháp luật, luôn tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Những quy định của pháp luật, trong đó có Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đều nhằm bảo vệ sự ổn định xã hội, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ chân chính của Nhân dân.

Việc tổ chức khủng bố Việt Tân đưa thông tin cho rằng “ông Trần Ngọc Sương gần 70 tuổi bị bắt chỉ vì tiếng nói yếu ớt của người dân” là sự suy diễn vô căn cứ, cố tình đánh tráo bản chất vụ việc. Trên thực tế, đối tượng Trần Ngọc Sương bị khởi tố, bắt tạm giam do có các hành vi phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng những nội dung xuyên tạc sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Không hề có chuyện “chính quyền sợ một người già 70 tuổi” như luận điệu mà tổ chức khủng bố rêu rao. Đây là hoạt động thực thi pháp luật bình thường của một quốc gia độc lập, có chủ quyền và thượng tôn pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định hiện hành, không có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào được đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật.

Sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật không phải biểu hiện của sự yếu thế hay lo sợ, mà chính là biểu hiện của một Nhà nước pháp quyền kiên quyết bảo vệ ổn định chính trị - xã hội và lợi ích quốc gia, dân tộc. Bản lĩnh của người cầm lái không nằm ở những lời phô trương sức mạnh. Bản lĩnh ấy được thể hiện bằng sự kiên định, tỉnh táo, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trước mọi âm mưu chống phá.

Với vị thế, uy tín và tiềm lực ngày càng được củng cố, Việt Nam không bao giờ run sợ trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá mà luôn vững vàng giữ ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, từng bước xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hùng cường.

Cẩm Ninh