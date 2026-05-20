Điểm sáng phát triển đảng viên

Tại Đảng bộ xã An Nghĩa, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sát thực tiễn, việc tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã tạo được nguồn phát triển đảng viên ở nhiều lĩnh vực, từ thanh niên ưu tú, giáo viên đến công nhân lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chi bộ thôn Lão Ngoại (Đảng bộ xã An Nghĩa) tổ chức kết nạp đảng viên.

Chủ động tạo nguồn từ cơ sở

Một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã An Nghĩa thời gian qua là việc bồi dưỡng, kết nạp quần chúng trẻ có trình độ, có lý tưởng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tiêu biểu là trường hợp của em Màu Phi Hùng, sinh năm 2002, trú tại thôn Lão Ngoại. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, thay vì lựa chọn công việc ổn định tại thành phố, Hùng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong quá trình sinh hoạt tại địa phương, Hùng luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, các phong trào tình nguyện và được chi bộ khu dân cư đánh giá là quần chúng có ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần cầu tiến. Sau thời gian theo dõi, giúp đỡ, chi bộ đã giới thiệu em tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và hoàn thiện hồ sơ kết nạp.

Trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Màu Phi Hùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khoảnh khắc nhận quyết định kết nạp Đảng ngay tại địa phương đã trở thành động lực để chàng thanh niên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Hiện, đảng viên trẻ Màu Phi Hùng huấn luyện nghĩa vụ công an tại Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc (E27), thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) - Bộ Công an

Đồng chí Quách Công Lực - Bí thư Chi bộ thôn Lão Ngoại chia sẻ: “Những thanh niên có trình độ đại học, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tự nguyện tham gia lực lượng vũ trang là nguồn phát triển Đảng chất lượng. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở địa phương đang phát huy hiệu quả”.

Câu chuyện của đảng viên trẻ Màu Phi Hùng không chỉ tạo sức lan tỏa tích cực trong đoàn viên, thanh niên xã An Nghĩa, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả công tác phát triển đảng viên của địa phương, nhất là trong lực lượng thanh niên có trình độ, có khát vọng cống hiến.

Chi bộ Trường Mầm non Thanh Hà cũng nhiều năm liền thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đảng viên mới. Chi bộ hiện có đội ngũ giáo viên trẻ năng động, tâm huyết với nghề. Xác định môi trường giáo dục là nơi thuận lợi để phát hiện quần chúng ưu tú, chi bộ đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, chăm sóc trẻ tốt”, gắn việc rèn luyện chuyên môn với tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Năm 2026, chi bộ có kế hoạch kết nạp 2 đảng viên mới là giáo viên trẻ có nhiều thành tích trong giảng dạy và các phong trào đoàn thể. Trong quý I, chi bộ đã giới thiệu và kết nạp được 1 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 12 đồng chí. Cô giáo Phạm Thị Hiếu dạy lớp 5 - 6 tuổi, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện (cũ), là đảng viên mới được kết nạp xúc động chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn. Đây cũng là động lực để tôi yêu nghề, mến trẻ và nỗ lực nhiều hơn trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em”.

Một điểm đáng ghi nhận khác trong công tác phát triển đảng viên ở xã An Nghĩa là việc mở rộng tạo nguồn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tại Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà, chi bộ công ty đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, quan tâm bồi dưỡng công nhân lao động ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Bí thư Chi bộ công ty cho biết, quá trình tạo nguồn được thực hiện thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, chấp hành tốt nội quy doanh nghiệp và tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nhiều công nhân trẻ sau khi được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã có động lực phấn đấu, trưởng thành hơn trong công việc cũng như ý thức trách nhiệm với tập thể.

Chú trọng chất lượng đảng viên

Năm 2026, Đảng bộ xã An Nghĩa có kế hoạch kết nạp 60 đảng viên mới. Đến hết tháng 4 đã kết nạp được 25 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.871 đồng chí, sinh hoạt tại 59 tổ chức đảng. Không chạy theo số lượng, Đảng ủy xã luôn xác định phát triển đảng viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng. Vì vậy, công tác rà soát, tạo nguồn được thực hiện kỹ lưỡng ngay từ cơ sở. Cùng với đó, Đảng ủy xã quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Công tác kiểm tra, giám sát sau kết nạp cũng được quan tâm nhằm giúp đảng viên tiếp tục rèn luyện, trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy xã An Nghĩa cho biết: “Đảng ủy xã xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chúng tôi chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngay từ đầu năm, phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi từng đối tượng cụ thể. Quan điểm của Đảng ủy là kết nạp đảng viên phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, không chạy theo thành tích”.

Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tại xã An Nghĩa. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với quyết tâm chính trị cùng các giải pháp phù hợp, Đảng bộ xã An Nghĩa đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên.

Đinh Thắng