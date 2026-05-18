Thông qua dự thảo báo cáo giám sát tại phường Việt Trì

Chiều 18/5, Đoàn Giám sát số 01 của Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Trì. Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát số 01 chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo giám sát, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Việt Trì lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành ổn định, đúng quy định, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tổng thu trên địa bàn đạt hơn 1.178 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 834 tỷ đồng, bằng 232,3% kế hoạch giao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ. Phường đã giải quyết việc làm cho 860 lao động, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,24%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là điểm nhấn nổi bật của địa phương. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt trên 90%; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp điện tử; 100% văn bản đi được ký số đúng quy định. Mức độ hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm; kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2025 đạt 96,27/100 điểm, xếp thứ 2/148 xã, phường.

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Phường đã ban hành 92 văn bản để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao có thời hạn; tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 99,96%; 100% cơ quan, đơn vị và khu công nghiệp trên địa bàn được phủ sóng 5G; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet cáp quang đạt trên 80%.

Cùng với đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Việt Trì vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường có thời điểm, khu vực còn bất cập; một số dự án triển khai chậm tiến độ; hạ tầng công nghệ số chưa đồng bộ, hiệu quả khai thác các nền tảng số ở một số lĩnh vực còn hạn chế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Việt Văn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Trì đạt được trong thực hiện các chuyên đề phục vụ giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, sau sáp nhập, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Trì tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện báo cáo giải trình, bổ sung các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát và gửi về đoàn trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, phường cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với tỉnh các giải pháp nhằm quy hoạch, phát triển phường theo hướng đồng bộ, hiện đại; tăng cường thu gom, xử lý rác thải; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng quản lý đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

