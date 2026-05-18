Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ phường Thanh Miếu

Chiều 18/5, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Bùi Văn Khai, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Thọ Mai, Đảng bộ phường Thanh Miếu.

Đảng viên Bùi Văn Khai sinh ngày 3/10/1942, được kết nạp vào Đảng ngày 2/4/1961, chính thức ngày 3/7/1962. 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã kinh qua nhiều cương vị công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chúc mừng đảng viên lão thành Bùi Văn Khai, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến to lớn của đảng viên lão thành Bùi Văn Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là sự tri ân đối với lớp cán bộ lãnh đạo đi trước đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự phát triển của quê hương Phú Thọ.

Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên để đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ anh hùng, chung sức xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên lão thành Bùi Văn Khai bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí cho rằng, đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho quá trình rèn luyện, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên trong suốt nhiều năm qua.

Đảng viên lão thành Bùi Văn Khai khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao phẩm chất cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các phong trào, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Đức Anh